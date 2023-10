SPG Großwalsertal II verliert Spitzenspiel gegen Lochau II

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:12

Am Freitag verbuchte Lochau 1b einen 3:2-Erfolg gegen SPG Großwalsertal 1b.

Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 58. Minute lenkte Haris Bibic den Ball zugunsten von Großwalsertal 1b ins eigene Netz. Nicolas Constantin Messmer beförderte das Leder zum 1:1 von SV Typico Lochau 1b in die Maschen (66.). Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Laith Al Mustafa, der in der 74. Minute zur Stelle war. David Eberle erhöhte für Lochau 1b auf 3:1 (78.). Fabian Jenni schoss für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in der 85. Minute das zweite Tor. Am Ende verbuchte SV Typico Lochau 1b gegen den Gastgeber die maximale Punkteausbeute.

Nach zehn gespielten Runden gehen bereits 18 Punkte auf das Konto von SPG Großwalsertal 1b und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat Großwalsertal 1b derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Durch den Erfolg rückte Lochau 1b auf die zweite Position der 3. Landesklasse vor. Die Offensive von SV Typico Lochau 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SPG Großwalsertal 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 27-mal schlugen die Angreifer von Lochau 1b in dieser Spielzeit zu. SV Typico Lochau 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Acht Spiele ist es her, dass Lochau 1b zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für Großwalsertal 1b ist SPG Göfis/Satteins 1b (Samstag, 16:00 Uhr). SV Typico Lochau 1b misst sich am selben Tag mit FC Renault Malin Sulz 1b (13:30 Uhr).

3. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – SV Typico Lochau 1b, 2:3 (0:0)

85 Fabian Jenni 2:3

78 David Eberle 1:3

74 Laith Al Mustafa 1:2

66 Nicolas Constantin Messmer 1:1

58 Eigentor durch Haris Bibic 1:0

