Tore am laufenden Band für Hatlerdorf Juniors gegen Lauterach 1c

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:13

FC Lauterach 1c steckte gegen Hatlerdorf Juniors eine deutliche 2:6-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet.

Auf dem Platz erwies sich SC Hatlerdorf Juniors als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Ilker Bayram markierte in der zweiten Minute die Führung. Hatlerdorf Juniors machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Senaid Omerovic (10.). Mit dem 3:0 durch Bayram schien die Partie bereits in der 34. Minute mit SC Hatlerdorf Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Lauterach 1c ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Hatlerdorf Juniors. Yasin Akbulut ließ sich in der 53. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:3 für FC Lauterach 1c. Mit dem 4:1 von Emincan Arslan für SC Hatlerdorf Juniors war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Bayram baute den Vorsprung von Hatlerdorf Juniors in der 75. Minute aus. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 80. Minute machte Akbulut zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu SC Hatlerdorf Juniors war jedoch weiterhin gewaltig. Als wäre die Lage für Lauterach 1c nicht schon misslich genug gewesen, musste Yasin Akbulut in der 87. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Kurz vor Schluss traf Ersan Efe für Hatlerdorf Juniors (92.). Schlussendlich verbuchte SC Hatlerdorf Juniors gegen FC Lauterach 1c einen überzeugenden Heimerfolg.

Hatlerdorf Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit vier Siegen und vier Niederlagen weist SC Hatlerdorf Juniors eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Hatlerdorf Juniors im Mittelfeld der Tabelle.

Die Defensive von Lauterach 1c muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 32-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher drei Siege und kassierten sieben Niederlagen. Die Lage von FC Lauterach 1c bleibt angespannt. Gegen SC Hatlerdorf Juniors musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Hatlerdorf Juniors setzte sich mit diesem Sieg von Lauterach 1c ab und belegt nun mit 13 Punkten den achten Rang, während FC Lauterach 1c weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für SC Hatlerdorf Juniors ist Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) (Samstag, 16:00 Uhr). Lauterach 1c misst sich am selben Tag mit IPA SC Tisis 1b (13:30 Uhr).

3. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – FC Lauterach 1c, 6:2 (3:0)

92 Ersan Efe 6:2

80 Yasin Akbulut 5:2

75 Ilker Bayram 5:1

60 Emincan Arslan 4:1

53 Yasin Akbulut 3:1

34 Ilker Bayram 3:0

10 Senaid Omerovic 2:0

2 Ilker Bayram 1:0

