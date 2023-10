Anschlusstor von Gabriel Gstettner bleibt nur ein Ehrentreffer von Buch 1c bei den BW Feldkirch Juniors

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:14

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SPG Buch 1c.

FC BW Feldkirch Juniors ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Buch 1c einen klaren Erfolg.

Ein Doppelpack brachte Feldkirch Juniors in eine komfortable Position: Kevin Emanuel Kukovec war gleich zweimal zur Stelle (1./20.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Gabriel Gstettner versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors. Das 3:1 für FC BW Feldkirch Juniors stellte Kukovec sicher. In der 69. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. In der 85. Minute legte Niklas Purtscher zum 4:1 zugunsten von Feldkirch Juniors nach. Schließlich sprang für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen SPG Buch 1c ein Dreier heraus.

In der Defensive drückt der Schuh bei Buch 1c, was in den 36 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

FC BW Feldkirch Juniors setzte sich mit diesem Sieg von SPG Buch 1c ab und nimmt nun mit 16 Punkten den vierten Rang ein, während der Gast weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Feldkirch Juniors tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei SC Fussach 1b an. Einen Tag später empfängt Buch 1c SV Gaissau 1b.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – SPG Buch 1c, 4:1 (2:0)

85 Niklas Purtscher 4:1

69 Kevin Emanuel Kukovec 3:1

51 Gabriel Gstettner 2:1

20 Kevin Emanuel Kukovec 2:0

1 Kevin Emanuel Kukovec 1:0

