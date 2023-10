Lochau II gewinnt Torfestival in Sulz

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:31

FC Renault Malin Sulz 1b und SV Typico Lochau 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Lochau 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Niklas Ill brachte FC Sulz 1b in der 16. Minute ins Hintertreffen. Für das erste Tor der Heimmannschaft war Michael Lampert verantwortlich, der in der 29. Minute das 1:1 besorgte. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Vincent Anton Huchler war es, der in der 61. Minute den Ball im Gehäuse von SV Typico Lochau 1b unterbrachte. Für FC Renault Malin Sulz 1b nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Ill und Nicolas Constantin Messmer drehten den Spielstand (75./80.) und sicherten Lochau 1b einen Last-Minute-Sieg. In der 83. Minute war Lampert mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Simon Eberle den entscheidenden Führungstreffer für SV Typico Lochau 1b erzielte (95.). Letzten Endes holte Lochau 1b gegen FC Sulz 1b drei Zähler.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt FC Renault Malin Sulz 1b den sechsten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat FC Sulz 1b momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass FC Renault Malin Sulz 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

SV Typico Lochau 1b behauptet nach dem Erfolg über FC Sulz 1b den zweiten Tabellenplatz. Lochau 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 31 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Gasts. Mit dem Sieg baute Lochau 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Typico Lochau 1b sieben Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Typico Lochau 1b zu besiegen.

Während FC Renault Malin Sulz 1b am kommenden Samstag SC Admira Dornbirn Juniors empfängt, bekommt es Lochau 1b am selben Tag mit SPG Göfis/Satteins 1b zu tun.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – SV Typico Lochau 1b, 3:4 (1:1)

95 Simon Eberle 3:4

83 Michael Lampert 3:3

80 Nicolas Constantin Messmer 2:3

75 Niklas Ill 2:2

61 Vincent Anton Huchler 2:1

29 Michael Lampert 1:1

16 Niklas Ill 0:1

