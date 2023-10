Altenstadt Juniors geben 2:0 gegen Hatlerdorf Juniors aus der Hand

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:34

Auf dem Papier hatte TSV Altenstadt Juniors im Vorfeld der Partie gegen SC Hatlerdorf Juniors wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Altenstadt Juniors. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen.

Benjamin Fritz brachte die Gastgeber in der 19. Minute nach vorn. Der Spitzenreiter erzielte in der 23. Minute das 2:0. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Senaid Omerovic versenkte den Ball in der 72. Minute im Netz von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b). Die komfortable Halbzeitführung von TSV Altenstadt Juniors hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Hatlerdorf Juniors schoss den Ausgleich in der 79. Spielminute. Gedanklich hatte Altenstadt Juniors den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte SC Hatlerdorf Juniors am Ende noch den Teilerfolg.

Erfolgsgarant von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 41 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. TSV Altenstadt Juniors ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Altenstadt Juniors selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Hatlerdorf Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste bleiben mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. SC Hatlerdorf Juniors verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ist IPA SC Tisis 1b (Samstag, 15:30 Uhr). Hatlerdorf Juniors misst sich am selben Tag mit SPG Buch 1c (13:30 Uhr).

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – SC Hatlerdorf Juniors, 2:2 (2:0)

79 Kaan Mert Ayhan 2:2

72 Senaid Omerovic 2:1

23 Adrian Kappei 2:0

19 Benjamin Fritz 1:0

