Vier Treffer zwischen Tisis II und den Altenstadt Juniors ohne Sieger

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:03

Auf dem Papier hatte TSV Altenstadt Juniors im Vorfeld der Partie gegen IPA SC Tisis 1b wie der klare Sieger ausgesehen.

Auf dem Platz musste Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Altenstadt Juniors. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen.

Eine starke Leistung zeigte Robin Krawagna, der sich mit einem Doppelpack für den Gast beim Trainer empfahl (19./33.). SC Tisis 1b markierte das 1:2 (35.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Frederic Dobler nutzte die Chance für IPA SC Tisis 1b und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Nachdem Thimon Fessler vom Referee mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) in Unterzahl agieren (51.). Als Schiedsrichter der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Während der erste Durchgang mit Toren nicht geizte, wurde es nach Wiederanpfiff ruhiger. Am Ende blieb es bei den Treffern aus der ersten Halbzeit.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich SC Tisis 1b im Klassement auf Platz neun. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte IPA SC Tisis 1b seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt TSV Altenstadt Juniors den ersten Platz in der Tabelle ein. 43 Tore – mehr Treffer als Altenstadt Juniors erzielte kein anderes Team der 3. Landesklasse. Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat TSV Altenstadt Juniors acht Siege und vier Unentschieden auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist SC Tisis 1b zu Buch 1c, zeitgleich empfängt Altenstadt Juniors SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b.

3. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 2:2 (2:2)

46 Frederic Dobler 2:2

35 Mikail Okatan 1:2

33 Robin Krawagna 0:2

19 Robin Krawagna 0:1

