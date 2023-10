FC Nenzing Juniors verlieren gegen FC BW Feldkirch Juniors hoch!

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:59

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors erteilte FC Nenzing Juniors eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. FC BW Feldkirch Juniors setzte sich standesgemäß gegen FC Nenzing Juniors durch.

Feldkirch Juniors erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ajdin Pasalic traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Niklas Purtscher trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Hintermannschaft von FC Nenzing Juniors ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors sorgte Hasan Keskin, der in Minute 72 zur Stelle war. Der vierte Streich des Gastgebers war Sandro Steiner vorbehalten (82.). Auch in der Nachspielzeit kannte FC BW Feldkirch Juniors keine Gnade. Purtscher markierte den fünften Treffer (91.). Letztlich feierte Feldkirch Juniors gegen FC Nenzing Juniors nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FC Nenzing Juniors festigte Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors den dritten Tabellenplatz. Nur zweimal gab sich FC BW Feldkirch Juniors bisher geschlagen. Feldkirch Juniors befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

46 Tore kassierte FC Nenzing Juniors bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Landesklasse. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. In dieser Saison sammelte FC Nenzing Juniors bisher drei Siege und kassierte neun Niederlagen. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher FC Nenzing Juniors aktuell nur Position 13 bekleidet.

Nächster Prüfstein für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors ist SC Admira Dornbirn Juniors (Samstag, 11:45 Uhr). FC Nenzing Juniors misst sich am selben Tag mit SV Gaissau 1b (12:15 Uhr).

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – FC Nenzing Juniors, 5:0 (2:0)

91 Niklas Purtscher 5:0

82 Sandro Steiner 4:0

72 Hasan Keskin 3:0

16 Niklas Purtscher 2:0

5 Ajdin Pasalic 1:0

