Zwölf Treffer zwischen Buch 1c und Tisis II

Details Sonntag, 05. November 2023 01:48

SPG Buch 1c blieb gegen IPA SC Tisis 1b chancenlos und kassierte eine herbe 4:8-Klatsche. SC Tisis 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Buch 1c einen klaren Erfolg.

Das erste Tor des Spiels ging an IPA SC Tisis 1b. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SPG Buch 1c, denn Unglücksrabe Laith Alfandi beförderte den Ball ins eigene Netz (1.). Gabriel Gstettner ließ sich in der 24. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Buch 1c. Michael Jerbic versenkte die Kugel zum 2:1 (25.). Die Vorentscheidung führten Berkay Aydogan (37.) und Filip Brajkovic (45.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Der tonangebende Stil von SC Tisis 1b spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Mit dem 5:1 durch Cem Zengin schien die Partie bereits in der 47. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Für das 2:5 von SPG Buch 1c zeichnete Elias Eberle verantwortlich (48.). Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Zengin mit den Treffern (50./53./64.) zum 8:2 für IPA SC Tisis 1b. Andreas Baurenhas verkürzte für Buch 1c später in der 81. Minute auf 4:8. Ein starker Auftritt ermöglichte SC Tisis 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG Buch 1c.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Buch 1c. Die mittlerweile 50 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Den Kampf um die Klasse geht der Gastgeber in der Rückrunde von der zehnten Position an. Die Stärke von SPG Buch 1c liegt in der Offensive – mit insgesamt 32 erzielten Treffern. Siege waren zuletzt rar gesät bei Buch 1c. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Im letzten Hinrundenspiel errang IPA SC Tisis 1b drei Zähler und weist als Tabellensiebter nun insgesamt 18 Punkte auf. Die Offensive von SC Tisis 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SPG Buch 1c war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 37-mal schlugen die Angreifer von IPA SC Tisis 1b in dieser Spielzeit zu. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der SC Tisis 1b ungeschlagen ist.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt Buch 1c dann im nächsten Spiel SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, während IPA SC Tisis 1b am gleichen Tag bei SC Fussach 1b antritt.

3. Landesklasse: SPG Buch 1c – IPA SC Tisis 1b, 4:8 (1:4)

81 Andreas Baurenhas 4:8

68 Simon Heinisch 3:8

64 Cem Zengin 2:8

53 Cem Zengin 2:7

50 Cem Zengin 2:6

48 Elias Eberle 2:5

47 Cem Zengin 1:5

45 Filip Brajkovic 1:4

37 Berkay Aydogan 1:3

25 Michael Jerbic 1:2

24 Gabriel Gstettner 1:1

1 Eigentor durch Laith Alfandi 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.