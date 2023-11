Fussach II mit Sieg gegen Hatlerdorf Juniors zurück in der Spur

Details Sonntag, 05. November 2023 01:50

Bei Fussach 1b gab es für Hatlerdorf Juniors nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Fussach 1b die Nase vorn.

In der 15. Minute bejubelte der Gastgeber das 1:0. Ilker Bayram beförderte das Leder zum 1:1 von SC Hatlerdorf Juniors in die Maschen (31.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Yannic Sackl brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Fussach 1b über die Linie (60.). Hatlerdorf Juniors geriet deutlicher in Rückstand, als SC Fussach 1b auf 3:1 erhöhte (72.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Fussach 1b gegen SC Hatlerdorf Juniors.

SC Fussach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das bisherige Schlusslicht, Fussach 1b, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position zwölf. SC Fussach 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Fussach 1b, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Hatlerdorf Juniors den neunten Platz in der Tabelle ein. SC Hatlerdorf Juniors verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt SC Fussach 1b dann im nächsten Spiel IPA SC Tisis 1b, während Hatlerdorf Juniors am gleichen Tag bei FC Nenzing Juniors antritt.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 3:1 (1:1)

72 Benjamin Koestenbaumer 3:1

60 Yannic Sackl 2:1

31 Ilker Bayram 1:1

15 Benjamin Koestenbaumer 1:0

