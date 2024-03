Ausgleich von Tisis II bleibt in Fussach nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 30. März 2024 23:20

Für IPA SC Tisis 1b gab es in der Partie gegen SC Fussach 1b, an deren Ende eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet.

Auf dem Platz erwies sich Fussach 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte SC Tisis 1b für sich entschieden und einen 5:3-Sieg gefeiert.

SC Fussach 1b ging durch David Manuel Wachter in der 19. Minute in Führung. In Minute 41 gelang IPA SC Tisis 1b der Ausgleich. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Giuseppe Franchina glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Fussach 1b (51./66.). Rückstand und Unterzahl – nachdem Ebubekir Sezer von SC Tisis 1b auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (82.). Für das 4:1 von SC Fussach 1b sorgte Fabio Huditz, der in Minute 83 zur Stelle war. Die Heimmannschaft gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (87.). Am Ende kam Fussach 1b gegen IPA SC Tisis 1b zu einem verdienten Sieg.

SC Fussach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte gegen SC Tisis 1b verbesserte sich Fussach 1b auf Platz elf. Durch den klaren Erfolg über IPA SC Tisis 1b ist SC Fussach 1b weiter im Aufwind.

Bei SC Tisis 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Der Gast führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für Fussach 1b ist SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b (Samstag, 13:30 Uhr). IPA SC Tisis 1b misst sich am selben Tag mit FC Nenzing Juniors (16:30 Uhr).

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – IPA SC Tisis 1b, 5:1 (1:1)

87 Elias Schoepf 5:1

83 Fabio Huditz 4:1

66 Giuseppe Franchina 3:1

51 Giuseppe Franchina 2:1

41 Mubarek Onoruoiza Ahmed 1:1

19 David Manuel Wachter 1:0

