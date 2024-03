TSV Altenstadt Juniors triumphieren im Gipfeltreffen gegen Lochau II

Details Samstag, 30. März 2024 23:22

Nichts zu holen gab es für Lochau 1b bei TSV Altenstadt Juniors. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1.

Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Altenstadt Juniors die Nase vorn. Das Hinspiel hatte Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) bei SV Typico Lochau 1b mit 6:2 für sich entschieden.

TSV Altenstadt Juniors ging durch Robin Krawagna in der 26. Minute in Führung. Niklas Ill witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Lochau 1b ein (35.). Kurz vor der Pause traf Jakob Heinzle für Altenstadt Juniors (45.). Ein Tor auf Seiten des Ligaprimus machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Nach 82 Minuten beförderte Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) das Leder zum 3:1 ins gegnerische Netz. Am Ende verbuchte TSV Altenstadt Juniors gegen SV Typico Lochau 1b einen Sieg.

Altenstadt Juniors präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 47 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b). Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und fünf Unentschieden zu Buche.

Die gute Bilanz von Lochau 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen. SV Typico Lochau 1b baute die gute Serie (elf Punkte aus fünf Spielen) zum Rückrundenstart nicht aus und bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz.

Nächster Prüfstein für TSV Altenstadt Juniors ist SPG Göfis/Satteins 1b (Samstag, 17:30 Uhr). Lochau 1b misst sich am selben Tag mit SPG Buch 1c (13:30 Uhr).

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – SV Typico Lochau 1b, 3:1 (2:1)

82 Timo Gamper 3:1

45 Jakob Heinzle 2:1

35 Niklas Ill 1:1

26 Robin Krawagna 1:0



