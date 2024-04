TSV Altenstadt Juniors wachen erst nach Rückstand in Sulz auf

Details Samstag, 20. April 2024 23:05

Nach formidablem Beginn und daraus resultierender hoher Führung gab FC Renault Malin Sulz 1b das Spiel unerwartet noch komplett aus der Hand und musste sich zum Schluss gar mit 4:5 geschlagen geben.

FC Sulz 1b war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Wenzel Lehninger sein Team in der siebten Minute. Bereits in der elften Minute erhöhte Johann Werner Huchler den Vorsprung von FC Renault Malin Sulz 1b. Dem Heimteam gelang in der 17. Spielminute der dritten Tagestreffer. Robin Krawagna nutzte die Chance für TSV Altenstadt Juniors und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:3 ins Netz. Mit der Führung für FC Sulz 1b ging es in die Halbzeitpause. Stephan Gau traf zum 2:3 zugunsten von Altenstadt Juniors (68.). Die komfortable Halbzeitführung von FC Renault Malin Sulz 1b hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) schoss den Ausgleich in der 72. Spielminute. Geschockt zeigte sich FC Sulz 1b nicht. Nur wenig später war Gregor Nitz mit dem Ausgleich zur Stelle (77.). FC Renault Malin Sulz 1b kam nicht mehr ins Spiel zurück, Adrijan Babic brachte TSV Altenstadt Juniors sogar in Führung (85.). Mit dem Abpfiff des Referees hatte FC Sulz 1b das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Trotz der Schlappe behält FC Renault Malin Sulz 1b den neunten Tabellenplatz bei. FC Sulz 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Renault Malin Sulz 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Altenstadt Juniors hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Mit beeindruckenden 58 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 3. Landesklasse. Die bisherige Spielzeit von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ist weiter von Erfolg gekrönt. TSV Altenstadt Juniors verbuchte insgesamt elf Siege und fünf Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für Altenstadt Juniors, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft FC Sulz 1b auf SC Hatlerdorf Juniors, Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) spielt tags darauf gegen SPG Buch 1c.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 4:5 (3:1)

85 Adrijan Babic 4:5

77 Gregor Nitz 4:4

76 Robin Krawagna 3:4

72 Timo Gamper 3:3

68 Stephan Gau 3:2

35 Robin Krawagna 3:1

17 Adrian Svecak 3:0

11 Johann Werner Huchler 2:0

7 Wenzel Lehninger 1:0

