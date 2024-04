Göfis/Satteins II schießt Fussach II ab

Details Samstag, 20. April 2024 23:06

Fussach 1b kam gegen Göfis/Satteins 1b mit 0:5 unter die Räder. SPG Göfis/Satteins 1b setzte sich standesgemäß gegen SC Fussach 1b durch. Das Hinspiel war 2:0 für Göfis/Satteins 1b ausgegangen.

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Elias Kaufmann traf in der fünften Minute zur frühen Führung. SPG Göfis/Satteins 1b machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Adrian Doller (9.). Mit dem 3:0 durch Kaufmann schien die Partie bereits in der 24. Minute mit Göfis/Satteins 1b einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Lukas Hollerer für SPG Göfis/Satteins 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Der dominante Vortrag von Göfis/Satteins 1b im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Den Vorsprung von SPG Göfis/Satteins 1b ließ Dominic Vonbrül in der 88. Minute anwachsen. Mit dem Spielende fuhr SPG Göfis/Satteins 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Fussach 1b klar, dass gegen Göfis/Satteins 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SC Fussach 1b festigte Göfis/Satteins 1b den dritten Tabellenplatz. Bei SPG Göfis/Satteins 1b greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 13 Gegentoren stellt Göfis/Satteins 1b die beste Defensive der 3. Landesklasse. SPG Göfis/Satteins 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Göfis/Satteins 1b zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. SPG Göfis/Satteins 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Fussach 1b bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 28 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. SC Fussach 1b musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Fussach 1b insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SC Fussach 1b verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Nächster Prüfstein für Göfis/Satteins 1b ist FC Nenzing Juniors (Samstag, 13:45 Uhr). Fussach 1b misst sich am selben Tag mit FC Lauterach 1c (14:45 Uhr).

3. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – SC Fussach 1b, 5:0 (4:0)

88 Dominic Vonbrül 5:0

38 Lukas Hollerer 4:0

24 Elias Kaufmann 3:0

9 Adrian Doller 2:0

5 Elias Kaufmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.