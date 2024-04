Volkan Deve analysiert den Sieg der SPG Göfis/Satteins II in Nenzing

Details Dienstag, 30. April 2024 00:53

In der 18. Runde der 3. Landesklasse konnte die SPG Göfis/Satteins II den zweiten Tabellenplatz mit einem 2:0 Erfolg bei den FC Nenzing Juniors verteidigen. Weiterhin mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze die Altenstadt Juniors nach einem 2:0 auswärts bei der SPG SV Buch 1c.

Starke zweite Halbzeit von Göfis/Satteins II

Volkan Deve, Trainer SPG Göfis/Satteins II: „Wir wussten, dass unser Gegner die letzten beiden Spiele gewonnen hat und im Aufschwung war. Wir wollten Sie mit Pressing unter Druck setzen und sie zu Fehler zwingen. Sie haben sich aber aus dieser Drucksituation immer gut gelöst. Und hatten viel Spielanteile in der 1. Halbzeit und eine gute Torchance.

In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt und sind im Zentrum kompakter und tiefer gestanden. Dies wurde belohnt. Wie haben nichts mehr zugelassen. Konnten dann durch einen Elfmeter und einen Konter das Spiel 2:0 gewinnen.

Zu erwähnen ist, dass zwei Spieler von uns in der ersten Mannschaft von Anfang an gespielt haben und bei uns nicht dabei waren. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unser Kader auch in der Breite sehr gut aufgestellt ist!“

