Lochau II dominiert gegen Hatlerdorf Juniors!

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:07

Im Rahmen der 21. Runde der 3. Landesklasse (V) erlebten die Zuschauer eine wahre Torflut, als SV Typico Lochau 1b die SC Hatlerdorf Juniors mit einem überwältigenden 6:1 besiegte. Das Heimteam zeigte eine herausragende Leistung, die von Anfang an durch Tore und präzises Spiel gekennzeichnet war. Das Spiel, das insgesamt 96 Minuten dauerte, bot viele Highlights, vor allem in der zweiten Halbzeit, in der Lochau 1b vier der insgesamt sechs Tore erzielte.

Ein starker Start und ein ausgeglichenes Halbzeit-Ergebnis

Bereits in der 15. Minute eröffnete Laith Al Mustafa das Torfeuerwerk für Lochau 1b mit dem ersten Treffer des Spiels. Die Freude des Heimteams währte jedoch nicht lange, denn die Hatlerdorf Juniors glichen durch ein Tor von Luca Zaric in der 41. Minute aus. Doch die Antwort von Lochau 1b ließ nicht lange auf sich warten. Nicolas Constantin Messmer brachte sein Team nur eine Minute später, in der 42. Minute, erneut in Führung. Mit einem Spielstand von 2:1 ging es in die Halbzeitpause, wobei die Spannung bereits hoch war und die Fans auf mehr Tore hofften.

Die zweite Halbzeit: Eine Flut von Toren

Die zweite Hälfte des Spiels war ganz im Zeichen von Lochau 1b. In der 78. Minute erweiterte Mohamad Tajelddin den Vorsprung auf 3:1. Nur vier Minuten später, in der 82. Minute, legte Simon Eberle nach und erhöhte auf 4:1. Mertcan Canpolat trug mit seinem Tor in der 84. Minute zum 5:1 bei, was die Hoffnungen der Hatlerdorf Juniors auf eine Wende endgültig zunichtemachte. Den Schlusspunkt setzte erneut Nicolas Constantin Messmer, der in der 90. Minute seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte und den Endstand auf 6:1 schraubte.

Während Lochau 1b eine überzeugende Vorstellung bot und ihre Chancen effizient nutzte, hatten die Hatlerdorf Juniors Mühe, ihre wenigen Chancen zu verwerten und das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Die Defensive der Juniors war unter ständigem Druck und konnte das schnelle und präzise Angriffsspiel von Lochau 1b nicht kontrollieren.

Das Spiel endete schließlich nach 96 Minuten, inklusive sechs Minuten Nachspielzeit, mit einem triumphierenden 6:1 für SV Typico Lochau 1b. Dieser Sieg wird sicherlich das Selbstvertrauen der Mannschaft stärken, während SC Hatlerdorf Juniors aus ihren Fehlern lernen müssen, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden.

3. Landesklasse: Lochau 1b : Hatlerdorf Juniors - 6:1 (2:1)

95 Nicolas Constantin Messmer 6:1

84 Mertcan Canpolat 5:1

82 Simon Eberle 4:1

78 Mohamad Tajelddin 3:1

42 Nicolas Constantin Messmer 2:1

41 Luca Zaric 1:1

15 Laith Al Mustafa 1:0

