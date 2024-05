Sensationelle Aufholjagd: SPG Buch 1c dreht das Spiel gegen FC Nenzing Juniors

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:09

In einem packenden Match der 21. Runde der 3. Landesklasse (V) erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Wendung, als SPG Buch 1c einen 0:2 Halbzeitstand gegen die FC Nenzing Juniors in einen 4:2 Sieg umwandelte. Das Spiel, das in den ersten Minuten von den Gästen dominiert wurde, nahm in der zweiten Hälfte eine dramatische Wendung, die das Heimteam letztendlich jubeln ließ.

Früher Vorsprung für die Nenzing Juniors

Kaum hatte das Spiel begonnen, setzten die FC Nenzing Juniors ihre Absichten klar um. Bereits in der 5. Minute brachte Oliver Horer sein Team mit einem geschickt platzierten Schuss in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie bauten ihren Vorsprung weiter aus. In der 22. Minute war es erneut Horer, der den Ball im Netz der Gastgeber versenkte. Mit einer komfortablen 2:0 Führung gingen die Nenzing Juniors in die Halbzeitpause, während die SPG Buch 1c sichtlich nach Antworten suchte.

Dramatische Wende im zweiten Durchgang

Die zweite Hälfte begann mit einem völlig verwandelten SPG Buch 1c Team. Der Anschlusstreffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 63. Minute brach Simon Heinisch den Bann und erzielte das 1:2, was neue Hoffnung in die Reihen der Heimmannschaft brachte. Nur zehn Minuten später glich Fabian Hollenstein zum 2:2 aus und die Spannung auf dem Platz erreichte ihren Höhepunkt. SPG Buch 1c war nun klar am Drücker und ihr Angriffsspiel zeugte von großem Willen und Kampfgeist.

In der 78. Minute drehte sich das Blatt endgültig, als Gabriel Gstettner das Spiel mit einem sehenswerten Treffer zum 3:2 für SPG Buch 1c kippte. Die Nenzing Juniors schienen von der Aufholjagd der Heimmannschaft überrumpelt und fanden nicht mehr zurück ins Spiel. Sechs Minuten vor dem regulären Spielende setzte Fabian Hollenstein mit seinem zweiten Tor des Abends den Schlusspunkt. Mit einem kraftvollen Schuss ins untere Eck sicherte er den 4:2 Endstand und vollendete damit eine beeindruckende Wende für SPG Buch 1c.

Als der Schlusspfiff ertönte, war das Erstaunen groß. SPG Buch 1c hatte ein Spiel gewonnen, das in der ersten Halbzeit verloren schien. Die effektive Ausnutzung ihrer Chancen in der zweiten Hälfte und eine starke Teamleistung waren der Schlüssel zu ihrem Erfolg gegen die FC Nenzing Juniors, die nach einer starken ersten Hälfte das Nachsehen hatten.

3. Landesklasse: Buch 1c : FC Nenzing Juniors - 4:2 (0:2)

84 Fabian Hollenstein 4:2

78 Gabriel Gstettner 3:2

73 Fabian Hollenstein 2:2

63 Simon Heinisch 1:2

22 Oliver Horer 0:2

5 Oliver Horer 0:1

