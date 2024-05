Spannendes Unentschieden zwischen Altenstadt Juniors und Admira Dornbirn Juniors

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:10

Ein packendes Fußballmatch in der 21. Runde der 3. Landesklasse (V) endete mit einem lebhaften 2:2-Unentschieden zwischen den Ender Klima TSV Altenstadt Juniors und den SC Admira Dornbirn Juniors. Die Begegnung, die eine Berg- und Talfahrt der Emotionen bot, sah Tore in beiden Hälften, wobei jedes Team hart kämpfte, um die Oberhand zu gewinnen.

Früher Schock und ein Kampf bis zur Halbzeit

Das Spiel begann energisch, und die Admira Dornbirn Juniors überraschten die Heimmannschaft mit einem frühen Tor in der 45. Minute durch Justin Gruber. Dieses Tor kurz vor der Halbzeitpause gab den Gästen einen entscheidenden psychologischen Vorteil. Altenstadt Juniors, trotz des Rückschlags, blieb entschlossen, aber konnte die robuste Verteidigung der Admira Dornbirn Juniors im ersten Durchgang nicht durchbrechen. Die Gäste gingen mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit und setzten die Heimmannschaft unter Druck, im zweiten Durchgang eine Antwort zu finden.

Zweite Halbzeit: Das Comeback von Altenstadt Juniors

Die zweite Halbzeit startete ähnlich dramatisch wie die erste geendet hatte. In der 63. Minute konnte Lorenz Rümmele die Führung der Admira Dornbirn Juniors auf 2:0 ausbauen, was die Situation für die Altenstadt Juniors noch schwieriger machte. Doch die Heimmannschaft ließ den Kopf nicht hängen und fand schließlich in der 75. Minute durch Timo Gamper den Weg zurück ins Spiel. Gampers Tor löste neuen Schwung bei den Altenstadt Juniors aus, die jetzt verstärkt Druck machten, um den Ausgleich zu erzielen.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der 87. Minute, als Rahman Alici heroisch für die Altenstadt Juniors traf und das Spiel mit einem spektakulären Tor zum 2:2 ausglich. Alicis spätes Tor sorgte für jubelnde Fans und eine frenetische Schlussphase, in der beide Teams versuchten, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Trotz einiger spannender Momente blieb es jedoch beim Unentschieden, als der Schiedsrichter das Spiel nach 90 intensiven Minuten abpfiff.

Dieses 2:2 spiegelt nicht nur die Leidenschaft und den Kampfgeist beider Teams wider, sondern auch das hohe Niveau des Wettbewerbs in der Liga. Die Altenstadt Juniors und die Admira Dornbirn Juniors zeigten beide, dass sie in der Lage sind, unter Druck zu performen und ein packendes Fußballspiel zu liefern. Fans beider Seiten können stolz auf die Leistung ihrer Teams sein und gespannt auf die kommenden Spiele blicken, in denen beide Mannschaften sicherlich weiterhin für Furore sorgen werden.

3. Landesklasse: Altenstadt Juniors : Admira Dornbirn Juniors - 2:2 (0:1)

87 Rahman Alici 2:2

75 Timo Gamper 1:2

63 Lorenz Rümmele 0:2

45 Justin Gruber 0:1

