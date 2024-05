Admira Dornbirn Juniors schenken Buch 1c ein halbes Dutzend ein!

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:47

In einer beeindruckenden Display der Stärke und Effizienz haben die Admira Dornbirn Juniors in der 22. Runde der 3. Landesklasse einen klaren 6:0-Erfolg gegen SPG Buch 1c erzielt. Das Spiel, das zunächst mit einer torlosen ersten Halbzeit begann, drehte sich in der zweiten Hälfte komplett zugunsten der Heimmannschaft.

Erste Halbzeit: Ein ruhiger Start

Das Match begann mit dem Anpfiff und beide Teams zeigten zunächst eine vorsichtige Herangehensweise an das Spiel. Trotz einiger guter Momente auf beiden Seiten, gelang es keiner Mannschaft, in der ersten Hälfte den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Die Defensive der Admira Dornbirn Juniors stand sicher und ließ kaum Chancen zu, während SPG Buch 1c sich bemühte, aber letztendlich nicht durch die Abwehrreihe durchdringen konnte. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Hälfte erhöhte.

Zweite Halbzeit: Ein Torfeuerwerk der Admira

Die zweite Hälfte begann mit einem Knall, als Luca Gutschi in der 49. Minute das erste Tor für Admira Dornbirn Juniors erzielte. Nur vier Minuten später verdoppelte Gutschi seinen Tally und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Diese schnellen Tore schienen die Heimmannschaft zu beflügeln, während SPG Buch 1c sichtlich demoralisiert wurde.

In der 65. Minute baute Noah Stocker die Führung weiter aus und machte das 3:0, gefolgt von Talha Alici, der in der 67. Minute das vierte Tor nachlegte. Der Torreigen hörte hier nicht auf. Simon Benzer erhöhte in der 86. Minute auf 5:0. Als ob das nicht genug wäre, setzte Thomas Poldlehner in der 90. Minute den Schlusspunkt mit dem sechsten und letzten Tor des Spiels.

Die Admira Dornbirn Juniors zeigten eine beeindruckende Effektivität vor dem Tor, wobei jede Chance genutzt wurde, um das Ergebnis zu maximieren. Die SPG Buch 1c hingegen fand nie wirklich in das Spiel und konnte nicht verhindern, dass die Gegentore fielen. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Schiedsrichter das Endergebnis von 6:0, ein klares Zeichen für die Dominanz der Admira Dornbirn Juniors in dieser Begegnung.

Die Admira Dornbirn Juniors haben mit diesem Ergebnis ihre Ambitionen in der Liga deutlich gemacht und gehen gestärkt in die kommenden Spiele. Für SPG Buch 1c bleibt es eine Lektion, aus der sie lernen müssen, um sich in den nächsten Matches besser zu präsentieren.

3. Landesklasse: Admira Dornbirn Juniors : Buch 1c - 6:0 (0:0)

90 Thomas Poldlehner 6:0

86 Simon Benzer 5:0

67 Talha Alici 4:0

65 Noah Stocker 3:0

53 Luca Gutschi 2:0

49 Luca Gutschi 1:0

