Ismail Bozbiyik mit Hattrick für Lochau II in Tisis

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:50

In einer einseitigen Begegnung der 22. Runde in der 3. Landesklasse (V) dominierte der Gast SV Typico Lochau 1b das Spiel gegen IPA SC Tisis 1b und siegte deutlich mit 5:1. Trotz eines versuchten Comebacks der Heimmannschaft konnte Lochau 1b ihre Überlegenheit klar unter Beweis stellen.

Explosiver Start für Lochau 1b

Das Spiel begann furios, als Lochau 1b bereits in der 4. Minute durch Ismail Bozbiyik in Führung ging. Der Torschütze zeigte sich in exzellenter Form und konnte durch präzise Schüsse das Spiel frühzeitig in eine bestimmte Richtung lenken. Sein erster Treffer war nur der Beginn einer beeindruckenden Serie. Nur neun Minuten später, in der 13. Minute, erhöhte Bozbiyik auf 0:2 und bewies damit seine herausragende Tagesform. Das Tor war das Ergebnis einer ausgezeichneten Kombination, die die Abwehr der Heimmannschaft komplett überrumpelte.

Kurz darauf, in der 16. Minute, baute Simon Eberle die Führung weiter aus. Mit einem gekonnten Schuss ins untere Eck ließ er dem Torhüter von Tisis 1b keine Chance. Das frühe 0:3 schockierte die Heimfans, und es wurde schnell klar, dass Lochau 1b das Spiel fest im Griff hatte. Ismail Bozbiyik vervollständigte seinen Hattrick und brachte sein Team mit dem vierten Tor in der 19. Minute in eine nahezu uneinholbare Position. Zur Halbzeit stand es bereits 0:4 für Lochau 1b, eine beeindruckende Demonstration ihrer Offensivkraft.

IPA SC Tisis 1b versucht das Blatt zu wenden

Nach der Pause kam Tisis 1b motivierter aus der Kabine und versuchte, das Spiel noch zu drehen. In der 53. Minute erzielte Cem Zengin das erste Tor für die Heimmannschaft und machte das Spiel zumindest vom Ergebnis her etwas respektabler. Sein gut platzierter Schuss zum 1:4 weckte kurzzeitig Hoffnung auf eine mögliche Wende.

Leider wurde jede Hoffnung auf ein Comeback jäh unterbrochen, als Muhammet Burcak von Tisis 1b in der 64. Minute die gelb-rote Karte sah. Das schwächte die Heimmannschaft weiter und machte es fast unmöglich, noch etwas am Ausgang des Spiels zu ändern. David Eberle setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt für Lochau 1b, als er den Endstand von 1:5 markierte, was das beeindruckende Auswärtsspiel seiner Mannschaft abrundete.

Das Spiel endete letztendlich mit einem überzeugenden 5:1 Sieg für Lochau 1b, die an diesem Tag in allen Belangen überlegen waren. Die Heimmannschaft IPA SC Tisis 1b musste sich trotz des Ehrentreffers geschlagen geben und die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen.

3. Landesklasse: SC Tisis 1b : Lochau 1b - 1:5 (0:4)

70 David Eberle 1:5

53 Cem Zengin 1:4

19 Ismail Bozbiyik 0:4

16 Simon Eberle 0:3

13 Ismail Bozbiyik 0:2

4 Ismail Bozbiyik 0:1

