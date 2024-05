Knapper Heimsieg für SPG Buch 1c gegen Feldkirch Juniors

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:19

Ein aufregender Fußballabend fand in der 23. Runde der 3. Landesklasse (V) statt, wo die SPG Buch 1c in einem dramatischen Spiel gegen die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors mit 3:2 siegte. Der Matchwinner des Tages war Simon Heinisch, der zwei frühe Tore erzielte und damit den Grundstein für den späteren Erfolg legte.

Starker Beginn von SPG Buch 1c

Die Gastgeber starteten fulminant in die Partie. Bereits in der 2. Minute brachte Simon Heinisch seine Mannschaft in Führung. Nach einem präzisen Pass durch die Verteidigung der Juniors zögerte Heinisch nicht und verwandelte gekonnt zum 1:0. Dies gab SPG Buch 1c weiteren Auftrieb, und es dauerte nicht lange, bis Heinisch erneut zuschlug. In der 15. Minute erzielte er sein zweites Tor des Abends und verdoppelte die Führung seiner Mannschaft. Der Stürmer schien unaufhaltbar, als er eine Flanke von der rechten Seite mit einem perfekten Kopfball ins Netz setzte.

Kampfgeist der Feldkirch Juniors

Die Juniors ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück ins Spiel. Johannes Klein spielte eine Schlüsselrolle in der Wiederaufnahme, als er in der 28. Minute das erste Tor für die Gäste erzielte. Mit einem satten Schuss aus 18 Metern traf er ins untere Eck und verkürzte den Rückstand auf 2:1. Dieses Tor brachte neues Leben in das Spiel der Juniors, die nun mehr Druck ausübten und die Gastgeber in die Defensive drängten.

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Schock für die Feldkirch Juniors, als Jonas Dür in der 51. Minute das dritte Tor für die SPG Buch 1c erzielte. Nach einer Ecke von der linken Seite stieg Dür am höchsten und köpfte den Ball kraftvoll ins Netz, was die Führung der Heimmannschaft auf 3:1 ausbaute.

Die Juniors gaben jedoch nicht auf und zeigten weiterhin großen Kampfgeist. Ihre Bemühungen wurden in der 85. Minute belohnt, als Ajdin Pasalic nach einer schönen Kombination im Mittelfeld den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte. Pasalic, der sich geschickt freilief, nahm den Ball geschickt an und schloss mit einem präzisen Schuss ab, der den Bucher Torhüter keine Chance ließ.

Trotz spätem Druck der Feldkirch Juniors gelang es SPG Buch 1c, die knappe Führung über die Zeit zu bringen und somit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sichern. Das Spiel endete nach intensiven 93 Minuten mit einem 3:2-Erfolg für die Heimmannschaft, was den Fans und Spielern gleichermaßen Grund zum Jubeln gab.

Das Spiel war ein echtes Highlight in der 3. Landesklasse und zeigte, dass in dieser Liga jederzeit mit Spannung und unerwarteten Wendungen zu rechnen ist. Beide Teams zeigten großartigen Einsatz und Fußballkunst, was die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte.

3. Landesklasse: Buch 1c : Feldkirch Juniors - 3:2 (2:1)

85 Ajdin Pasalic 3:2

51 Jonas Dür 3:1

28 Johannes Klein 2:1

15 Simon Heinisch 2:0

2 Simon Heinisch 1:0

