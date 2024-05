Zehn Treffer zwischen Göfis/Satteins II und dem IPA SC Tisis II

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:20

In einer beeindruckenden Vorstellung dominierte die Heimmannschaft SPG Göfis/Satteins 1b das Match gegen IPA SC Tisis 1b und sicherte sich einen überragenden 8:2-Erfolg. Mit einer Mischung aus taktischer Disziplin und offensiver Brillanz ließen die Gastgeber keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und bescherten den Fans ein wahres Torfestival.

Anfängliche Führung und Torlawine in der ersten Hälfte

Das Spiel begann mit einem sofortigen Schock für die Gäste, als Maximilian Ehe bereits in der 10. Minute das erste Tor für Göfis/Satteins erzielte. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels, und die Heimmannschaft baute ihren Druck kontinuierlich aus. Elias Kaufmann erwies sich in der ersten Hälfte als besonders wirkungsvoll und erzielte einen Hattrick mit Toren in der 22., 31. und 41. Minute, die Göfis/Satteins eine komfortable 5:0-Führung zur Halbzeit bescherten. Zwischen diesen Toren zeigte auch Adrian Doller seine Klasse, indem er in der 36. Minute das vierte Tor beisteuerte. Diese offensive Explosion in der ersten Halbzeit sorgte bereits früh für klare Verhältnisse.

Weitere Treffer und Ehrentore für IPA SC Tisis

Nach der Pause ließ die Intensität von Göfis/Satteins nicht nach. Gleich nach Wiederanpfiff erweiterte Huber Damian in der 48. Minute die Führung auf 6:0. Die Heimmannschaft schien unaufhaltsam, und in der 57. Minute trug Jeremy Lampert mit dem siebten Tor zur Torflut bei. Adrian Doller, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, markierte in der 72. Minute das achte und letzte Tor für Göfis/Satteins. Trotz des hohen Rückstands zeigte IPA SC Tisis Charakter und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden durch zwei späte Tore von Michael Campbell belohnt, der in der 75. und 85. Minute erfolgreich war und den Endstand auf 8:2 festlegte.

Die Gastgeber demonstrierten eine beeindruckende Leistung in allen Bereichen des Spiels und unterstrichen ihre Dominanz in der Liga mit einem entscheidenden Sieg. Göfis/Satteins zeigte eine perfekte Kombination aus taktischem Verständnis und individueller Qualität, die ihnen diesen triumphalen Sieg ermöglichte. Auf der anderen Seite wird IPA SC Tisis dieses Spiel als Lernerfahrung verbuchen müssen, da sie gegen einen so starken Gegner in vielen Aspekten des Spiels unterlegen waren. Mit diesem Sieg behauptet Göfis/Satteins ihre Stärke in der laufenden Saison der 3. Landesklasse.

3. Landesklasse: Göfis/Satteins 1b : SC Tisis 1b - 8:2 (5:0)

85 Michael Campbell 8:2

75 Michael Campbell 8:1

72 Adrian Doller 8:0

57 Jeremy Lampert 7:0

48 Huber Damian 6:0

41 Elias Kaufmann 5:0

36 Adrian Doller 4:0

31 Elias Kaufmann 3:0

22 Elias Kaufmann 2:0

10 Maximilian Ehe 1:0

