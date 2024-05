Drei Treffer von Dario Entner für den FC Sulz II gegen die FC Nenzing Juniors

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:22

Ein fußballerisches Feuerwerk bot der FC Sulz 1b in der 23. Runde der 3. Landesklasse, als sie die FC Nenzing Juniors mit einem überwältigenden 6:1 besiegten. Das Heimteam zeigte von Beginn an eine starke Leistung, die das Ergebnis am Ende deutlich widerspiegelte. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Dario Entner und Paul Schnetzer, die maßgeblich zum hohen Sieg beitrugen.

Frühe Führung und konsequenter Ausbau

Bereits in der ersten Spielminute pfiff der Schiedsrichter das Spiel an und der FC Sulz 1b zeigte sofort, dass sie auf heimischem Rasen nichts dem Zufall überlassen wollten. Es dauerte nicht lange, bis Paul Schnetzer in der 34. Minute das erste Tor erzielte und die Führung für die Hausherren sicherte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, baute Dario Entner die Führung weiter aus, indem er das 2:0 markierte, was die Teams mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause gehen ließ.

Kontinuierliche Dominanz und Ehrentreffer

Nach der Pause ließ der FC Sulz 1b nicht locker. Dario Entner, der bereits vor der Halbzeit erfolgreich war, fand in der 52. Minute erneut das Netz und erhöhte auf 3:0. Die Gastgeber setzten ihre überwältigende Performance fort und Vincent Anton Huchler erzielte in der 62. Minute das 4:0. Das Heimteam zeigte eine beeindruckende Kombination aus taktischem Geschick und entschlossener Ausführung, was durch Benedikt Schnetzers Tor zum 5:0 in der 72. Minute weiter unter Beweis gestellt wurde.

Die FC Nenzing Juniors, die bis dahin wenig entgegensetzen konnten, fanden in der 78. Minute durch Maximilian Krause ihren einzigen Treffer des Spiels, der den Stand auf 5:1 brachte. Dieser Ehrentreffer konnte jedoch die Dominanz des FC Sulz 1b nicht schmälern. Dario Entner, der Spieler des Tages, setzte mit seinem dritten Treffer in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 6:1.

Das Spiel endete mit einem überzeugenden Sieg für den FC Sulz 1b, der ihre Überlegenheit durchweg demonstrierte und sich mit diesem Sieg weiter in der Tabelle verbessern konnte. Die FC Nenzing Juniors hingegen müssen nach dieser Niederlage ihre Strategie überdenken, um in den kommenden Spielen besser abschneiden zu können.

Mit diesem beeindruckenden Sieg behauptet sich FC Sulz 1b weiterhin als eine Kraft, mit der in der Liga gerechnet werden muss, während die FC Nenzing Juniors nach Wegen suchen müssen, sich von diesem schweren Schlag zu erholen.

3. Landesklasse: FC Sulz 1b : FC Nenzing Juniors - 6:1 (2:0)

86 Dario Entner 6:1

78 Maximilian Krause 5:1

72 Benedikt Schnetzer 5:0

62 Vincent Anton Huchler 4:0

52 Dario Entner 3:0

44 Dario Entner 2:0

34 Paul Schnetzer 1:0

