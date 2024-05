Acht Treffer zwischen Fussach II und den BW Feldkirch Juniors

Details Dienstag, 28. Mai 2024 22:16

In einem aufregenden Spiel der 3. Landesklasse (V) setzten sich die Gäste vom SC Fussach 1b mit einem beeindruckenden 5:3-Auswärtssieg gegen die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors durch. Trotz eines engagierten Auftritts der Heimmannschaft, konnten die Feldkirch Juniors die dominante Offensive der Gäste letztlich nicht stoppen. Besonders Clemens Dokl glänzte mit zwei Toren und trug maßgeblich zum Sieg des SC Fussach 1b bei.

Erster Durchgang: Ausgleich vor der Halbzeit

Das Spiel begann energisch und bereits in der 13. Minute sorgte Fabio Huditz für die Führung der Gäste. Der Stürmer des SC Fussach 1b nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Feldkirch Juniors und verwandelte sicher zum 1:0. Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte ihrerseits den Weg nach vorne.

In der 33. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Karim Mohamed El Rifai den Ausgleich erzielte. Mit einem präzisen Schuss brachte er die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors zurück ins Spiel. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und schlugen noch vor der Halbzeitpause erneut zu. Benedikt David Holzer sorgte in der 40. Minute für das 2:1 aus Sicht des SC Fussach 1b, indem er eine schöne Kombination erfolgreich abschloss. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Zweiter Durchgang: Tore im Minutentakt

Die zweite Halbzeit begann furios. Bereits in der 49. Minute erzielte Petro Karalash den erneuten Ausgleich für die Feldkirch Juniors. Sein Tor zum 2:2 ließ die Hoffnung auf ein Comeback der Hausherren aufleben. Doch diese Hoffnung sollte nicht lange währen. Paul Niederer brachte die Gäste in der 65. Minute wieder in Führung. Sein Treffer zum 3:2 war der Startschuss für eine bemerkenswerte Phase des Spiels, in der die Gäste ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Nur drei Minuten später, in der 68. Minute, erhöhte Clemens Dokl mit seinem ersten Tor des Abends auf 4:2 für den SC Fussach 1b. Die Abwehr der Feldkirch Juniors wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und konnte den Angriffswellen der Gäste nicht standhalten. In der 71. Minute war es erneut Clemens Dokl, der mit seinem zweiten Treffer das 5:2 markierte und damit die Vorentscheidung herbeiführte.

Die Heimmannschaft zeigte trotz des deutlichen Rückstands Moral und kämpfte weiter. In der 89. Minute gelang Petro Karalash mit seinem zweiten Tor des Spiels noch eine Ergebniskosmetik zum 3:5. Doch das war letztlich nur noch Ergebniskosmetik, da die Partie kurz darauf abgepfiffen wurde.

Mit diesem Sieg festigte der SC Fussach 1b seine Position in der Liga, während die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors trotz guter Ansätze weiterhin auf wichtige Punkte im Abstiegskampf hoffen müssen. Das Spiel bot den Zuschauern jedoch ein spannendes und torreiches Spektakel, das beiden Mannschaften einiges abverlangte.

3. Landesklasse: Feldkirch Juniors : Fussach 1b - 3:5 (1:2)

89 Petro Karalash 3:5

71 Clemens Dokl 2:5

68 Clemens Dokl 2:4

65 Paul Niederer 2:3

49 Petro Karalash 2:2

40 Benedikt David Holzer 1:2

33 Karim Mohamed El Rifai 1:1

13 Fabio Huditz 0:1

