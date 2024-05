Spannendes Duell in der 3. Landesklasse: SV Gaissau II triumphiert knapp gegen SPG Buch 1c

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:09

Im spannenden Aufeinandertreffen der 3. Landesklasse setzte sich der SV Gaissau 1b in einem dramatischen Spiel mit 3:2 gegen die SPG Buch 1c durch. Die Partie war geprägt von zahlreichen Toren und packenden Momenten. Am Ende konnten die Gastgeber den Sieg über die Zeit retten und wichtige Punkte einfahren.

Frühe Führung für SV Gaissau 1b

Das Spiel begann rasant und beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie hier unbedingt als Sieger vom Platz gehen wollten. Bereits in der 22. Minute brachte Tobias Loacker den SV Gaissau 1b mit einem präzisen Abschluss in Führung. Es war ein wichtiges Signal für die Gastgeber, die nun mit noch mehr Selbstvertrauen auftraten.

Nur 18 Minuten später erhöhte Dominic Marlin auf 2:0 für die Hausherren. Mit einem schön herausgespielten Tor zeigte der SV Gaissau 1b seine spielerische Klasse und setzte die SPG Buch 1c weiter unter Druck. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und kämpften sich zurück ins Spiel.

SPG Buch 1c schlägt zurück

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Simon Heinisch, den Anschlusstreffer für SPG Buch 1c zu erzielen. In der 42. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber aus und verkürzte auf 2:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen, und das Spiel war wieder völlig offen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Duell, bei dem beide Mannschaften auf den nächsten Treffer drängten. In der 62. Minute war es dann erneut der SV Gaissau 1b, der jubeln konnte. Laurin Schertler stellte mit seinem Tor zum 3:1 den alten Abstand wieder her und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße.

Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften bis zum Schluss um jeden Ball. In der 86. Minute war es erneut Simon Heinisch, der für die SPG Buch 1c traf. Mit seinem zweiten Tor des Abends verkürzte er auf 3:2 und machte die Schlussphase noch einmal spannend.

Heimteam rettet den Sieg über die Zeit

Die letzten Minuten waren geprägt von hektischen Aktionen und großem Einsatz auf beiden Seiten. Die SPG Buch 1c warf alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des SV Gaissau 1b hielt stand. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und der SV Gaissau 1b durfte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen.

Dieses packende Spiel zeigte einmal mehr, dass in der 3. Landesklasse mit viel Leidenschaft und Einsatz gespielt wird. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der den Zuschauern einiges bot. Am Ende hatte der SV Gaissau 1b das glücklichere Ende für sich und konnte wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sammeln.

3. Landesklasse: Gaissau 1b : Buch 1c - 3:2 (2:1)

86 Simon Heinisch 3:2

62 Laurin Schertler 3:1

42 Simon Heinisch 2:1

40 Dominic Marlin 2:0

22 Tobias Loacker 1:0

