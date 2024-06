Leader Altenstadt Juniors lassen gegen den SC Tisis II nichts anbrennen!

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:23

In einem packenden Spiel der 25. Runde der 3. Landesklasse konnten die Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ihren Heimvorteil eindrucksvoll nutzen und bezwangen den IPA SC Tisis 1b mit einem klaren 7:2. Das Spiel bot den Zuschauern viele spannende Momente und insgesamt neun Tore, von denen die meisten für die Hausherren fielen. Die Altenstadt Juniors dominierten das Spiel von Anfang an und ließen ihren Gegner kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Frühe Führung für Altenstadt

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen und die Altenstadt Juniors legten gleich von Beginn an los. Bereits in der 7. Minute fiel das erste Tor: Lucca Oberhöller brachte die Heimelf mit 1:0 in Führung. Doch damit nicht genug, schon fünf Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0. Die Gäste aus Tisis fanden kaum Mittel gegen den frühen Druck und die Offensivkraft der Juniors.

SC Tisis 1b kam erst in der 29. Minute zu ihrem ersten Erfolgserlebnis. Josip Zeba verkürzte auf 2:1 und brachte sein Team damit wieder ins Spiel. Die Hoffnung auf eine Wende währte jedoch nicht lange. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 41. Minute, stellte Timo Gamper den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte für den 3:1 Halbzeitstand zugunsten der Heimelf.

Altenstadt Juniors ziehen davon

Nach der Pause zeigten die Altenstadt Juniors erneut, warum sie an diesem Tag die dominierende Mannschaft waren. In der 65. Minute erhöhte Arnel Ljubijankic auf 4:1. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an ihrem Siegeswillen und legten nur wenige Minuten später nach. In der 72. Minute war es Luca Forster, der zum 5:1 traf.

Das Torfestival ging weiter und in der 74. Minute traf Adrijan Babic zum 6:1. Die Gäste aus Tisis wirkten inzwischen überfordert und fanden kaum noch zu ihrem Spiel. Domenic Mitterer gelang es in der 79. Minute noch einmal, für den SC Tisis 1b zu treffen und den Rückstand auf 6:2 zu verkürzen. Doch auch dieser Treffer hatte keinen nennenswerten Einfluss mehr auf den Spielverlauf.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Niklas Köbel in der 90. Minute, als er zum 7:2 Endstand traf. Mit diesem beeindruckenden Ergebnis sicherten sich die Altenstadt Juniors einen weiteren wichtigen Sieg in der 3. Landesklasse und zeigten, dass mit ihnen in dieser Liga weiterhin zu rechnen ist.

Die Partie war geprägt von der offensiven Stärke der Heimelf, die das Spielgeschehen jederzeit kontrollierte und immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste auftauchte. Die Tisis 1b hingegen konnte dem Druck nur phasenweise standhalten und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben. Ein rundum gelungenes Spiel für die Ender Klima TSV Altenstadt Juniors, die mit diesem Ergebnis ihre Ambitionen in der Liga untermauern konnten.

3. Landesklasse: Altenstadt Juniors : SC Tisis 1b - 7:2 (3:1)

90 Niklas Köbel 7:2

79 Domenic Mitterer 6:2

74 Adrijan Babic 6:1

72 Luca Forster 5:1

65 Arnel Ljubijankic 4:1

41 Timo Gamper 3:1

29 Josip Zeba 2:1

12 Lucca Oberhöller 2:0

7 Lucca Oberhöller 1:0

