SPG Großwalsertal II siegt im spannenden Duell gegen FC Lauterach 1c

Ein mitreißendes Spiel zwischen dem FC Lauterach 1c und der SPG Großwalsertal 1b endete mit einem 4:2-Sieg für die Gäste. Die Partie, die am Samstag um 12:45 Uhr angepfiffen wurde, bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd von Lauterach reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Blitzstart der Gäste

Bereits in der ersten Minute wurde das Duell zwischen dem FC Lauterach 1c und der SPG Großwalsertal 1b angepfiffen. Die Gäste aus dem Großwalsertal legten einen furiosen Start hin. Schon nach 13 Minuten gelang Philip Kaufmann das erste Tor des Spiels, als er den Ball im Netz von Lauterach versenkte und somit das 1:0 für SPG Großwalsertal 1b erzielte. Nur zwei Minuten später war es erneut Kaufmann, der seine Mannschaft jubeln ließ. Mit einem sehenswerten Treffer baute er die Führung auf 2:0 aus und brachte die Lauteracher Defensive in Bedrängnis.

Doch damit nicht genug: Die Gäste drängten weiterhin auf das Tor von Lauterach und setzten die Gastgeber unter enormen Druck. Der FC Lauterach 1c konnte sich kaum befreien und hatte Mühe, eigene Angriffe zu initiieren. Erst nach einer halben Stunde Spielzeit gelang es den Hausherren, sich etwas Luft zu verschaffen.

Aufholjagd und dramatische Schlussphase

In der 33. Minute setzte Emre Kaba ein erstes Ausrufezeichen für die Gastgeber. Mit einem präzisen Schuss verkürzte er auf 1:2 und gab seinem Team neue Hoffnung. Lauterach fand nun besser ins Spiel und drängte auf den Ausgleich, der jedoch vor der Halbzeitpause nicht mehr gelingen sollte. Mit einem 1:2-Rückstand ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Hausherren, die das Spielgeschehen bestimmten. In der 58. Minute war es schließlich Oguzhan Sivgin, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Lauterach schien das Momentum auf seiner Seite zu haben und drängte auf die Führung. Doch die Gäste aus dem Großwalsertal gaben sich nicht geschlagen und zeigten sich kämpferisch.

In den letzten Minuten der Partie überschlugen sich die Ereignisse. Philip Kaufmann avancierte zum Matchwinner für die SPG Großwalsertal 1b, als er in der 90. Minute zunächst das 3:2 erzielte und nur wenige Augenblicke später mit seinem vierten Treffer des Tages das 4:2 markierte. Die Gastgeber waren geschockt und konnten in der verbleibenden Zeit keine Antwort mehr finden.

Nach 95 Minuten war das Spiel vorbei und die SPG Großwalsertal 1b konnte einen hart erkämpften Sieg feiern. Der FC Lauterach 1c zeigte trotz der Niederlage eine engagierte Leistung und konnte phasenweise mithalten. Am Ende war es jedoch die Effektivität der Gäste, die den Unterschied ausmachte.

