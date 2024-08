Austria Lustenau Juniors feiern souveränen Derbysieg

Die SC Austria Lustenau Juniors setzten sich im Derby beim FC Lustenau 1c klar mit 3:0 durch. Trotz intensiver Bemühungen des FCL erwies sich die Austria am Samstagnachmittag als überlegen und ließ dem Heimteam keine Chance. Bereits in der ersten Halbzeit konnten sich die Juniors einen Vorteil erarbeiten, den sie im zweiten Durchgang weiter ausbauten.

Austria mit früher Führung

Das Spiel begann schwungvoll und bereits nach vier Minuten hatte der FCL die erste Chance, als Mohammed Ahmad knapp verzog. Nur fünf Minuten später schlug die Austria zu: Elias Grabher setzte sich kraftvoll durch und platzierte den Ball unhaltbar im Tor der Heimischen zum 0:1.

In der Folge blieben die Gäste das dominierende Team. In der 11. Minute verfehlte Grabher mit einem weiteren Schuss nur knapp das Tor. Die Gastgeber hatten in der 29. Minute durch Emircan Bektas eine gute Möglichkeit, doch auch er zielte knapp daneben. Kurz vor der Halbzeit bot sich den Hausherren eine weitere Gelegenheit, als Mohammed Ahmad alleine auf Gästegoalie Dominik Samardzija zulief, sich aber den Ball zu weit vorlegte und somit die Chance vergab. Die erste Halbzeit endete mit einer Nachspielzeit von vier Minuten, ohne weiteren Toren.

Schauer trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel startete die Austria erneut stark und hätte beinahe in der 46. Minute erhöht, doch ein Angreifer traf nach einem Fehler von FCL-Keeper Samuel Loacker nur die Stange. Nach rund einer Stunde forderten die hohen Temperaturen ihren Tribut, sodass die Aktionen auf beiden Seiten nicht konsequent zu Ende gespielt wurden.

Die Austria ließ sich davon jedoch nicht beirren und setzte in der 64. Minute ein weiteres Ausrufezeichen: Eine traumhafte Flanke von der rechten Seite fand Lukas Schauer, der per Kopf zum 0:2 einnetzte. Der Jubel bei den Gästen war groß, und die Partie schien zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

Die Gäste hatten in der 70. Minute Pech, als Grabher nur die Latte traf. Die Juniors blieben am Drücker und erzielten in der 90. Minute das 3:0 durch Mathias Hämmerle, der den Schlusspunkt unter eine überzeugende Vorstellung der Gäste setzte. Nach 94 Minuten pfiff Schiedsrichter Holzer die Partie ab und die Austria Lustenau Juniors gingen als verdienter Sieger vom Platz.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch (1670 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.