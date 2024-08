Feldkirch Juniors siegen bei den Hatlerdorf Juniors zweistellig!

Details Montag, 19. August 2024 15:23

In einem torreichen Spiel der 3. Landesklasse (V) zwischen den Hatlerdorf Juniors und den Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors setzten sich die Gäste aus Feldkirch mit einem beeindruckenden 10:3-Sieg durch. Bereits zur Halbzeit stand es 6:2 für die Gäste, die das Spielgeschehen von Anfang an dominierten. Trotz der Bemühungen der Gastgeber konnten die Hatlerdorf Juniors dem Offensivdrang der Feldkircher wenig entgegensetzen.

Feldkirch dominiert die erste Halbzeit

Kaum war das Spiel angepfiffen, nahmen die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors das Heft in die Hand. Bereits in der 11. Minute eröffnete Armin Ruznic den Torreigen zum 0:1. Nur drei Minuten später erhöhte Leo Dietmar Gopp auf 0:2 und brachte die Gäste in eine komfortable Position. Armin Ruznic legte in der 16. Minute mit seinem zweiten Treffer nach und stellte auf 0:3.

Die Dominanz der Feldkircher setzte sich auch in der 20. Minute fort, als Karim Mohamed El Rifai das 0:4 erzielte. Ein Tor von Nexhmedin Sejfijaj in der 23. Minute brachte den Hatlerdorf Juniors kurzzeitig Hoffnung, als er auf 1:4 verkürzte. Diese Hoffnung wurde jedoch in der 24. Minute wieder zunichte gemacht, als Elvis Sulejmanagic das 1:5 für die Gäste erzielte. In der 31. Minute traf erneut Leo Dietmar Gopp und erhöhte auf 1:6.

Elvis Omerovic gelang es in der 37. Minute, ein weiteres Tor für die Gastgeber zu erzielen und auf 2:6 zu verkürzen. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, doch die Gäste hatten ihre Torlust noch nicht gestillt.

Feldkirch setzt den Torreigen fort

Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste das Geschehen. In der 63. Minute war es erneut Elvis Sulejmanagic, der den Ball zum 2:7 im Netz der Hatlerdorf Juniors unterbrachte. Die Hatlerdorf Juniors bemühten sich, gegen die Angriffswellen der Feldkircher anzukämpfen, hatten aber nur wenig Erfolg.

Bader Belhaj zeigte in der Schlussphase seine Torgefährlichkeit und traf in der 72. Minute zum 2:8. Nur sechs Minuten später war es erneut Belhaj, der das 2:9 für die Gäste erzielte. Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Hatlerdorf Juniors nicht auf und Nexhmedin Sejfijaj erzielte in der 80. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:9.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Marlon Marko Stanzer in der 90. Minute, als er den Endstand von 3:10 für die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors erzielte. Mit diesem Treffer besiegelte er eine überaus beeindruckende Offensivleistung der Gäste, die von Anfang bis Ende das Spiel dominierten.

Mit diesem Ergebnis sicherten sich die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors nicht nur drei Punkte, sondern auch eine deutliche Demonstration ihrer Offensivkraft in der 3. Landesklasse (V). Für die Hatlerdorf Juniors gilt es, aus dieser Partie die notwendigen Lehren zu ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben zu fokussieren.

3. Landesklasse: Hatlerdorf Juniors : Feldkirch Juniors - 3:10 (2:6)

90 Marlon Marko Stanzer 3:10

80 Nexhmedin Sejfijaj 3:9

78 Bader Belhaj 2:9

72 Bader Belhaj 2:8

63 Elvis Sulejmanagic 2:7

37 Elvis Omerovic 2:6

31 Leo Dietmar Gopp 1:6

24 Elvis Sulejmanagic 1:5

23 Nexhmedin Sejfijaj 1:4

20 Karim Mohamed El Rifai 0:4

16 Armin Ruznic 0:3

14 Leo Dietmar Gopp 0:2

11 Armin Ruznic 0:1

