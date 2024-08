Spannendes Duell zwischen Austria Lustenau Juniors und FC Götzis 1b endet mit 2:5

Details Montag, 19. August 2024 15:24

In der 2. Runde der 3. Landesklasse (V) trafen die Austria Lustenau Juniors auf die Mannschaft des FC Götzis 1b. Beide Teams zeigten ein intensives und spannendes Spiel, das schließlich mit einem 2:5-Auswärtssieg für den FC Götzis 1b endete. Die Partie war bis zur Halbzeit ausgeglichen, doch in der zweiten Halbzeit konnte sich das Gästeteam deutlich durchsetzen.

Intensive erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, als David Bonner vom FC Götzis 1b bereits in der dritten Spielminute das erste Tor des Spiels erzielte. Mit diesem schnellen 0:1-Rückstand mussten die Austria Lustenau Juniors sofort reagieren. Die Gastgeber fanden jedoch schnell zurück ins Spiel und konnten in der 28. Minute durch Dominic Hoferer den Ausgleich erzielen. Hoferers Treffer zum 1:1 brachte neuen Schwung in die Partie und ließ die Zuschauer auf weitere spannende Momente hoffen.

Doch der FC Götzis 1b ließ sich nicht lange bitten und antwortete in der 38. Minute mit einem weiteren Treffer. Ruben Elias Waibl traf zum 1:2 und brachte die Gäste erneut in Führung. Die Austria Lustenau Juniors zeigten jedoch Kampfgeist und kamen kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einmal zurück. In der 44. Minute gelang Lindrit Ibrahimi der Ausgleich zum 2:2, sodass die Teams mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Pause gingen.

FC Götzis 1b dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste entschlossen aus der Kabine und setzten die Austria Lustenau Juniors unter Druck. Bereits in der 55. Minute konnte Philipp Fehle den FC Götzis 1b wieder in Führung bringen. Sein Treffer zum 2:3 war ein wichtiger Moment im Spiel, da die Austria Lustenau Juniors nun wieder einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und in der 78. Minute musste Daniel Hämmerle von den Austria Lustenau Juniors nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Diese numerische Unterlegenheit machte es den Gastgebern schwer, wieder ins Spiel zu finden. Der FC Götzis 1b nutzte die Situation geschickt aus und konnte in der 86. Minute durch Roman Fend auf 2:4 erhöhen. Fends Treffer sorgte für eine Vorentscheidung in dieser spannenden Partie.

In der Schlussphase setzte der FC Götzis 1b noch einen drauf. Laurin Loacker erzielte in der 90. Minute das 2:5 und besiegelte damit den Auswärtssieg für sein Team. Die Austria Lustenau Juniors konnten in der verbleibenden Zeit nicht mehr reagieren, und so endete das Spiel mit einem klaren Erfolg für die Gäste.

Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente und Tore. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, doch letztlich konnte sich der FC Götzis 1b durchsetzen und verdiente sich die drei Punkte. Die Austria Lustenau Juniors müssen sich nun auf das nächste Spiel konzentrieren, während der FC Götzis 1b mit diesem Sieg selbstbewusst in die kommenden Partien gehen kann.

3. Landesklasse: Austria Lustenau Jrs. : Götzis 1b - 2:5 (2:2)

94 Laurin Loacker 2:5

86 Roman Fend 2:4

55 Philipp Fehle 2:3

44 Lindrit Ibrahimi 2:2

38 Ruben Elias Waibl 1:2

28 Dominic Hoferer 1:1

3 David Bonner 0:1

