David Mirkovic trifft für Rätia Bludenz gegen Lustenau 1c dreimal

Der FC Rätia Bludenz setzte sich in einem einseitigen Spiel der 3. Landesklasse (V) eindrucksvoll mit 8:0 gegen den FC Lustenau 1c durch. Von Beginn an demonstrierten die Hausherren ihre Überlegenheit und ließen dem Gegner keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte der FC Rätia Bludenz mit 4:0 und baute diesen Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus.

Blitzstart und frühe Tore

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Schon in der sechsten Minute konnte Jovan Desic den FC Rätia Bludenz mit 1:0 in Führung bringen. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den weiteren Verlauf des Spiels. Der FC Lustenau 1c fand keine Mittel, um dem Druck der Heimmannschaft standzuhalten, und so kam es, dass David Mirkovic in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte.

Der FC Rätia Bludenz spielte sich förmlich in einen Rausch. David Mirkovic war erneut zur Stelle und markierte in der 28. Minute das 3:0. Die Gäste aus Lustenau hatten dem offensiven Feuerwerk der Hausherren nichts entgegenzusetzen. Die Abwehr des FC Lustenau 1c stand unter Dauerdruck und konnte den Spielfluss der Bludenzer nicht unterbinden.

In der 33. Minute krönte Amer Redzic die dominanten ersten 45 Minuten des FC Rätia Bludenz mit dem 4:0. Mit diesem klaren Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und es schien bereits zu diesem Zeitpunkt festzustehen, dass die Gastgeber als Sieger vom Platz gehen würden.

Weiteres Schützenfest in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Der FC Rätia Bludenz blieb spielbestimmend und legte in der 65. Minute durch Minel Hodzic nach, der das 5:0 erzielte. Die Gäste schienen sich ihrem Schicksal ergeben zu haben und konnten dem ständigen Druck nicht mehr standhalten.

Filippo Arena trug sich in der 70. Minute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 6:0. Nur fünf Minuten später war es erneut David Mirkovic, der zum dritten Mal an diesem Tag traf und das 7:0 markierte. Die Abwehr des FC Lustenau 1c war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte den Angriffen der Gastgeber nichts entgegensetzen.

Den Schlusspunkt setzte Filippo Arena in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 8:0. Der FC Rätia Bludenz ließ über die gesamte Spielzeit keine Zweifel aufkommen, wer der Herr im Hause ist, und schloss die Partie mit einem Kantersieg ab.

Mit diesem deutlichen Ergebnis setzt der FC Rätia Bludenz ein klares Zeichen in der 3. Landesklasse (V) und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der FC Lustenau 1c hingegen muss sich nach dieser herben Niederlage erst einmal sammeln und analysieren, was in diesem Spiel schiefgelaufen ist.

Das Spiel endete ohne Nachspielzeit mit einem beeindruckenden 8:0-Erfolg für den FC Rätia Bludenz, der damit souverän die drei Punkte einfuhr und sich in der Tabelle nach oben orientieren kann.

3. Landesklasse: Rätia Bludenz : FC Lustenau 1c - 8:0 (4:0)

85 Filippo Arena 8:0

75 David Mirkovic 7:0

70 Filippo Arena 6:0

65 Minel Hodzic 5:0

33 Amer Redzic 4:0

28 David Mirkovic 3:0

20 David Mirkovic 2:0

6 Jovan Desic 1:0

