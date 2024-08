2:2! FC Lustenau 1c schreibt in der Tabelle an

Details Samstag, 24. August 2024 12:21

Ein interessantes Spiel in der 3. Runde der 3. Landesklasse zwischen dem FC Lustenau 1c und dem FC Sulz 1b endet mit einem 2:2 Unentschieden. Während die Gäste nach drei Runden noch ungeschlagen sind, konnte der FCL nach zwei Auftaktniederlagen in der Tabelle anschreiben.

Hausherren drehen Spiel

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der dritten Minute konnte Dario Entner einen Abwehrfehler der Lustenauer nutzen und den Ball im Netz versenken, was Sulz die frühe Führung einbrachte. Die Heimelf ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und schlug nur wenige Minuten später zurück. Nach einem Eckball in der 16. Minute stand Roni Hoti goldrichtig und erzielte den Ausgleichstreffer für Lustenau.

Die Spannung blieb hoch, und nur sieben Minuten später konnte Lustenau erneut jubeln. Emircan Bektas verwandelte einen Freistoß direkt und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Der FC Sulz war jedoch weiterhin gefährlich und hatte in der 41. Minute eine riesige Chance, die jedoch knapp verfehlt wurde. Kurz vor der Halbzeit kam es dann zu einem weiteren spannenden Moment, als Sulz einen Elfmeter zugesprochen bekam. Doch Collin Oberfrank, der Torhüter von Lustenau, konnte den von Wenzel Wehinger geschossenen Ball parieren und seine Mannschaft in Führung halten.

Dank Rakic-Treffer behält Sulz weiße Weste

In der zweiten Halbzeit versuchte Sulz, den Rückstand aufzuholen, und zeigte sich offensiv stark. Besonders auffällig war Dario Entner, der binnen drei Minuten vier Chancen hatte, aber nicht erfolgreich abschließen konnte. Lustenau verteidigte leidenschaftlich und verhinderte in der 65. Minute durch eine Rettungstat von Simon Bösch einen Gegentreffer.

Doch die Gäste gaben nicht auf und wurden in der 76. Minute belohnt. Jovan Rakic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Lustenauer und schob trocken zum 2:2 Ausgleich ein. Die Spannung war nun auf dem Höhepunkt, und der FC Sulz setzte alles daran, das Spiel zu drehen. In der 79. Minute scheiterte ein Sulzer Stürmer jedoch im Eins-gegen-Eins am Lustenauer Torhüter, und Simon Bösch verhinderte in der 80. Minute erneut knapp einen Gegentreffer.

In den letzten Minuten des Spiels war Lustenau fast ausschließlich in der Defensive und versuchte, das Unentschieden zu retten. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams fiel kein weiteres Tor, und das Spiel endete mit einem 2:2 Unentschieden.

