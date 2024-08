Vier Treffer von Johannes Pichler für Lochau II gegen Buch 1c

Details Sonntag, 25. August 2024 01:11

Ein spannendes Match in der 3. Runde der 3. Landesklasse (V) zwischen dem SV Typico Lochau 1b und der SPG Buch 1c endete mit einem überzeugenden 5:1-Sieg für die Gastgeber. Von Beginn an zeigten die Hausherren ihre Überlegenheit und ließen den Gästen kaum eine Chance, sich ins Spiel zu finden. Besonders auffällig war Johannes Pichler, der mit seinen drei Treffern zum Mann des Tages avancierte.

Frühe Führung für Lochau 1b

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den SV Typico Lochau 1b. Bereits in der 10. Minute konnte Johannes Pichler das erste Tor des Tages erzielen. Nach einem präzisen Pass in die Tiefe behielt Pichler die Nerven und schob den Ball souverän ins Netz zum 1:0. Lochau 1b machte weiterhin Druck und dominierte das Geschehen auf dem Platz.

In der 40. Minute war es erneut Johannes Pichler, der den Vorsprung für die Gastgeber ausbaute. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter der SPG Buch 1c keine Chance und markierte das 2:0. Die Defensive der Gäste schien überfordert, und es war nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fallen würde.

Kurz vor der Halbzeitpause konnte die SPG Buch 1c allerdings noch einmal Hoffnung schöpfen. Simon Heinisch nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Lochau 1b und verkürzte in der 44. Minute auf 2:1. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

Lochau 1b macht den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV Typico Lochau 1b seinen Angriffswirbel fort. Schon in der 55. Minute konnte Johannes Pichler seinen dritten Treffer des Tages feiern und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Das 3:1 war ein weiterer Beweis für seine Torgefährlichkeit und Entschlossenheit.

Die Gäste aus Buch fanden keine Antwort auf die Angriffswellen der Gastgeber. In der 62. Minute sorgte Johannes Pichler erneut für Aufsehen, als er seinen vierten Treffer des Spiels erzielte. Dieser Treffer bedeutete das 4:1 und war wohl die Vorentscheidung in dieser einseitigen Partie.

Den Schlusspunkt setzte Manuel Köhldorfer in der 88. Minute. Mit einem sehenswerten Abschluss stellte er den Endstand von 5:1 her. Die Abwehr der SPG Buch 1c hatte in dieser Situation keine Chance und konnte nur noch zusehen, wie der Ball im Netz zappelte.

Mit diesem überzeugenden Sieg setzt sich der SV Typico Lochau 1b weiter in der oberen Tabellenhälfte fest, während die SPG Buch 1c sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren muss, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. Das Spiel endete nach 93 Minuten, inklusive der dreiminütigen Nachspielzeit, mit einem klaren Sieg für die Hausherren.

3. Landesklasse: Lochau 1b : Buch 1c - 5:1 (2:1)

88 Manuel Köhldorfer 5:1

62 Johannes Pichler 4:1

55 Johannes Pichler 3:1

44 Simon Heinisch 2:1

40 Johannes Pichler 2:0

10 Johannes Pichler 1:0

