FC Rätia Bludenz feiert Kantersieg bei den Austria Lustenau Juniors

Im Duell der dritten Runde der 3. Landesklasse (V) triumphierte der FC Rätia Bludenz eindrucksvoll mit 5:0 gegen die Austria Lustenau Juniors. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und konnten ihre Überlegenheit durch fünf Tore unterstreichen. David Mirkovic und Aleksandar Konjevic waren die herausragenden Akteure der Partie und steuerten jeweils zwei Treffer bei.

Blitzstart für FC Rätia Bludenz

Die Partie begann mit einem rasanten Start für den FC Rätia Bludenz. Bereits in der 15. Minute brachte David Mirkovic die Gäste mit 1:0 in Führung. Mirkovic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Austria Lustenau Juniors und erzielte souverän das erste Tor des Spiels. Der frühe Treffer setzte die Juniors sofort unter Druck und sie waren gezwungen, sich zu sortieren.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich der FC Rätia Bludenz weiterhin dominant. Die Austria Lustenau Juniors fanden kaum Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste und hatten Schwierigkeiten, eigene Torchancen zu kreieren. Kurz vor der Pause erhöhte Aleksandar Konjevic in der 44. Minute auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, was die Überlegenheit der Gäste deutlich widerspiegelte.

Entschlossene Gäste lassen nichts anbrennen

Auch in der zweiten Halbzeit setzte der FC Rätia Bludenz sein druckvolles Spiel fort. In der 59. Minute war es erneut David Mirkovic, der zum 3:0 traf und damit seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Der Treffer war ein weiterer Schlag für die Gastgeber, die sich nun kaum noch Hoffnung auf eine Wende machen konnten.

Der FC Rätia Bludenz zeigte keine Gnade und nutzte die Verunsicherung der Austria Lustenau Juniors gnadenlos aus. In der 70. Minute erhöhte Aldino Hasanovic auf 4:0. Hasanovic profitierte von einem schnellen Konter und schloss diesen mit einem präzisen Schuss ab. Die Verteidigung der Juniors wirkte zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte dem Angriffswirbel der Gäste nichts entgegensetzen.

Den Schlusspunkt setzte Aleksandar Konjevic in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer des Spiels. Mit dem 5:0 besiegelte er den endgültigen Kantersieg für den FC Rätia Bludenz. Die Austria Lustenau Juniors hatten an diesem Tag keine Antwort auf die Offensivkraft der Gäste und mussten sich klar geschlagen geben.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den verdienten und eindrucksvollen Auswärtserfolg des FC Rätia Bludenz. Die Austria Lustenau Juniors konnten zu keinem Zeitpunkt des Spiels wirklich mithalten und mussten die Überlegenheit der Gäste anerkennen.

3. Landesklasse: Austria Lustenau Jrs. : Rätia Bludenz - 0:5 (0:2)

75 Aleksandar Konjevic 0:5

70 Aldino Hasanovic 0:4

59 David Mirkovic 0:3

44 Aleksandar Konjevic 0:2

15 David Mirkovic 0:1

