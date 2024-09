Marc Andre Patterer legt die Basis zum Sieg von Vandans gegen den FC Lustenau 1c

Details Montag, 02. September 2024 00:31

Der SCM Vandans hat im Heimspiel der 4. Runde in der 3. Landesklasse (V) gegen den FC Lustenau 1c einen beeindruckenden 7:1-Sieg eingefahren. Bereits zur Halbzeit stand es 4:0 für die Hausherren, die das Spiel von Beginn an dominierten und in allen Belangen überlegen waren. Marc Andre Patterer, der dreifach traf, war der überragende Akteur auf dem Platz und führte sein Team zum hochverdienten Sieg.

Ein Blitzstart von Marc Andre Patterer

SCM Vandans begann das Spiel mit großem Engagement und konnte bereits in der 13. Minute den Führungstreffer erzielen. Marc Andre Patterer traf zum 1:0 und setzte damit den Grundstein für den späteren Kantersieg. Nur zwei Minuten später, in der 15. Minute, war es erneut Patterer, der den Ball im Netz unterbrachte und das 2:0 markierte. Der FC Lustenau 1c schien sichtlich beeindruckt von der Offensivpower der Gastgeber.

In der 17. Minute schnürte Patterer schließlich seinen Hattrick und erhöhte auf 3:0. Die Gäste aus Lustenau fanden in dieser Phase des Spiels keine Mittel, um die Angriffe der Montafoner zu stoppen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, war es Marco Mangeng, der den Spielstand auf 4:0 stellte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Teams in die Kabinen.

Fortsetzung der Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause setzte der SCM Vandans seine dominante Vorstellung fort. In der 51. Minute war es Dominik Fritz, der mit einem sehenswerten Treffer das 5:0 erzielte. Die Gastgeber ruhten sich nicht auf ihrem Vorsprung aus und spielten weiterhin offensiv nach vorne.

In der 61. Minute war es dann Michael Melmer, der auf 6:0 erhöhte und damit endgültig alle Zweifel über den Ausgang des Spiels beseitigte. Der FC Lustenau 1c war zwar bemüht, dem Druck der Montafoner standzuhalten, doch die Überlegenheit der Heimmannschaft war zu erdrückend.

Nur drei Minuten später, in der 64. Minute, war es Lukas Stemer, der das halbe Dutzend voll machte und das 7:0 erzielte. Der SCM Vandans zeigte in dieser Phase des Spiels ein beeindruckendes Zusammenspiel und ließ dem Gegner keine Chance.

In der 68. Minute gelang dem FC Lustenau 1c zumindest noch der Ehrentreffer. Ilija Tabak traf zum 7:1 und verhinderte damit eine komplette Demütigung. Die letzten Minuten des Spiels plätscherten dann eher ereignislos dahin, bevor der Schiedsrichter in der 90. Minute die Partie beendete.

Mit diesem deutlichen 7:1-Erfolg hat der SCM Vandans seine Ambitionen in der 3. Landesklasse (V) eindrucksvoll unterstrichen und wird sicherlich mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen. Der FC Lustenau 1c hingegen wird versuchen müssen, aus dieser Niederlage die richtigen Lehren zu ziehen und sich in den nächsten Partien zu rehabilitieren.

3. Landesklasse: Vandans : FC Lustenau 1c - 7:1 (4:0)

68 Ilija Tabak 7:1

64 Lukas Stemer 7:0

61 Michael Melmer 6:0

51 Dominik Fritz 5:0

40 Marco Mangeng 4:0

17 Marc Andre Patterer 3:0

15 Marc Andre Patterer 2:0

13 Marc Andre Patterer 1:0

Details

