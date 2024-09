Lochau II gewinnt mit dreimal Doppelpack in Hatlerdorf

Details Dienstag, 03. September 2024 00:30

Im vierten Spiel der 3. Landesklasse (V) trafen die Hatlerdorf Juniors auf die Gäste vom SV Typico Lochau 1b. Die Begegnung endete mit einem deutlichen 0:6, bei dem die Gäste aus Lochau von Anfang an das Spielgeschehen dominierten. Schon zur Halbzeit lagen die Hatlerdorf Juniors mit zwei Toren im Rückstand, bevor die Gäste in der zweiten Halbzeit mit weiteren Treffern das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Frühe Führung für Lochau 1b

Die Hatlerdorf Juniors begannen die Partie mit dem Versuch, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, doch schon in der 21. Minute konnten die Gäste durch Johannes Pichler den ersten Treffer erzielen. Der Führungstreffer für Lochau 1b kam nach einem gut platzierten Schuss, der den Torwart der Juniors chancenlos ließ. Die Heimmannschaft versuchte danach, sich gegen die dominanten Gäste zu wehren, doch die Abwehr von Lochau 1b stand sicher.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Johannes Pichler erneut zuschlagen und seinen zweiten Treffer des Tages erzielen. In der 45. Minute erhöhte er auf 0:2 und verschaffte seiner Mannschaft damit eine komfortable Halbzeitführung. Die Hatlerdorf Juniors gingen sichtlich enttäuscht in die Kabine, während die Gäste mit breiter Brust den Pausentee genossen.

Dominante zweite Halbzeit von Lochau 1b

Nach der Halbzeitpause setzten die Gäste ihr druckvolles Spiel fort. In der 55. Minute konnte Simon Eberle das 0:3 erzielen. Es war ein gut herausgespielter Treffer, der die Moral der Gastgeber weiter schwächte. Eberle setzte seine gute Leistung in der zweiten Halbzeit fort und sorgte für ständige Gefahr vor dem Tor der Hatlerdorf Juniors.

In der 81. und 84. Minute war es dann Saleh Saado, der sich gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Mit seinen Treffern zum 0:4 und 0:5 setzte er den Schlusspunkt auf eine brillante Offensivleistung der Gäste. Beide Tore waren das Resultat von schnellem Umschaltspiel und präzisen Abschlüssen, die den Torwart der Hatlerdorf Juniors erneut keine Chance ließen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Simon Eberle, der in der 89. Minute das halbe Dutzend vollmachte. Mit seinem Treffer zum 0:6 besiegelte er die deutliche Niederlage der Hatlerdorf Juniors und krönte damit eine herausragende Mannschaftsleistung des SV Typico Lochau 1b. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte damit das Schicksal der Heimmannschaft.

Mit diesem klaren Sieg sicherte sich der SV Typico Lochau 1b weitere wichtige Punkte in der 3. Landesklasse (V) und zeigte eindrucksvoll, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die Hatlerdorf Juniors hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.

3. Landesklasse: Hatlerdorf Juniors : Lochau 1b - 0:6 (0:2)

89 Simon Eberle 0:6

84 Saleh Saado 0:5

81 Saleh Saado 0:4

55 Simon Eberle 0:3

47 Johannes Pichler 0:2

21 Johannes Pichler 0:1

