FC Lustenau 1c fährt in Nachzügler-Duell in letzter Minute ersten Dreier ein

In einer packenden Partie der 5. Runde der 3. Landesklasse setzte sich der FC Lustenau 1c - im Nachzügler-Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Zwölftplatzierten - knapp mit 2:1 gegen die SPG Buch 1c durch. Nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gingen, gelang den Gastgebern in der zweiten Hälfte die Wende, die erst in der letzten Spielminute ihren Höhepunkt fand. Die Lustenauer konnten somit Samstagmittag ihrenen ersten Saisonsieg feiern.

Heinisch bringt Gäste in Führung

Schon zu Beginn zeigte Lustenau, dass es fest entschlossen war, dieses Spiel zu gewinnen. In den ersten zehn Minuten hatten die Heimischen mehr vom Spiel und konnten die Gäste unter Druck setzen. Trotz dieser Überlegenheit gelang es dem FCL jedoch nicht, die frühen Chancen in zählbare Erfolge umzumünzen.

In der 19. Minute nutzte SPG Buch die erste echte Gelegenheit eiskalt aus. Simon Heinisch erzielte nach einem gefährlichen Angriff das 1:0 für die Gäste. Dies war ein herber Rückschlag für die Hausherren, die danach versuchten, den Rückstand noch vor der Halbzeitpause wettzumachen.

Die beste Chance für den Ausgleich in der ersten Halbzeit hatte Leonardo Vasic in der 42. Minute, doch er scheiterte am gut aufgelegten Gästegoalie Rene Ziegler. Kurz vor dem Pausenpfiff sah der SPG-Torhüter der Gäste eine umstrittene Gelbe Karte, nachdem er den Ball außerhalb des Strafraums abgewehrt hatte. Der Halbzeitstand blieb jedoch bei 0:1.

Lucky Punch in der Schlussminute

Nach der Pause setzte der FC Lustenau alles daran, den Rückstand aufzuholen. In der 54. Minute setzte Mohammad Ahmad ein erstes Zeichen, als sein Schuss knapp neben das Tor ging. Auch Emircan Bektas hatte in der 62. Minute eine hochkarätige Chance, konnte diese aber nicht nutzen.

In der 65. Minute wurde der Druck der Gastgeber schließlich belohnt. Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied Schiedsrichterin Müller auf Elfmeter. Leonardo Vasic trat an und verwandelte souverän zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich. Der FCL hatte nun Oberwasser und drängte auf den Siegtreffer.

Trotz zahlreicher Chancen, wie in der 88. Minute, als Illia Tabak alleine vor dem Tor der Gäste den Ball unkontrolliert über das Tor schoss, gelang es den Gastgebern zunächst nicht, den Ball ein zweites Mal im Netz unterzubringen. Die Überlegenheit der Lustenauer wurde immer deutlicher, doch es schien, als würde das Spiel mit einem Unentschieden enden.

In der letzten Spielminute der regulären Spielzeit zappelte das Spielgerät dann aber doch noch in den Maschen. Illia Tabak nutzte eine Gelegenheit eiskalt aus und erzielte den 2:1-Siegtreffer für den FC Lustenau 1c. Dies war ein glücklicher, aber auch verdienter Erfolg für die Heimischen, die über weite Strecken des Spiels die dominierende Kraft waren. Mit diesem hart erkämpften Sieg sicherte sich der FCL die ersten drei Punkte der Saison und konnte somit in der Tabelle an der SPG Buch vorbeiziehen.

