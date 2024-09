Kevin Emanuel Kukovec führt die BW Feldkirch Juniors zu einem überzeugenden 5:2-Sieg über Götzis II

Details Montag, 09. September 2024 00:21

Ein packendes Duell in der 3. Landesklasse (V) endete mit einem 5:2-Auswärtssieg für die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen den Vollbad FC Götzis 1b. Kevin Emanuel Kukovec avancierte mit vier Toren zum Spieler des Tages und führte sein Team nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zum klaren Sieg. Trotz einer starken Anfangsphase von Feldkirch kämpfte sich Götzis zurück ins Spiel, konnte jedoch dem Druck der Gäste in der zweiten Halbzeit nicht standhalten.

Blitzstart der Feldkirch Juniors

Die Gäste aus Feldkirch erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Kevin Emanuel Kukovec erzielte das frühe 0:1 und setzte damit ein klares Zeichen. Nur sechs Minuten später erhöhte Finn Marold auf 0:2 für die BW Feldkirch Juniors, die damit eine komfortable Führung herausspielten und die Hausherren unter Druck setzten.

Doch der Vollbad FC Götzis 1b zeigte Moral und antwortete in der 21. Minute durch Pascal Kremmel, der den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Dieses Tor gab den Gastgebern neuen Mut und belebte die Hoffnungen auf ein Comeback. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann Mario Barac, der in der 43. Minute den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2 markierte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und beide Teams hatten noch alle Chancen auf den Sieg.

Kukovec-Show in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit übernahm jedoch wieder die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors das Kommando und konnte sich auf die Torjägerqualitäten von Kevin Emanuel Kukovec verlassen. In der 69. Minute brachte Kukovec sein Team mit einem präzisen Schuss erneut in Führung und stellte auf 2:3. Die Gastgeber aus Götzis versuchten zwar, erneut den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste aus Feldkirch spielten nun konzentrierter und ließen nur wenig Chancen zu.

Kevin Emanuel Kukovec war an diesem Tag nicht zu stoppen. In der 73. Minute schnürte er seinen Hattrick und baute die Führung der Feldkirch Juniors auf 2:4 aus. Damit war der Widerstand der Gastgeber endgültig gebrochen. Doch Kukovec hatte noch nicht genug: In der 80. Minute erzielte er sein viertes Tor des Tages und setzte mit dem 2:5 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung.

Mit diesem Sieg festigen die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors ihre Position in der 3. Landesklasse (V) und zeigen, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Der Vollbad FC Götzis 1b hingegen muss sich nach einer kämpferischen Leistung in der ersten Halbzeit mit einer deutlichen Niederlage abfinden und die positiven Aspekte dieses Spiels mit in die nächsten Partien nehmen.

3. Landesklasse: Götzis 1b : Feldkirch Juniors - 2:5 (2:2)

80 Kevin Emanuel Kukovec 2:5

73 Kevin Emanuel Kukovec 2:4

69 Kevin Emanuel Kukovec 2:3

43 Mario Barac 2:2

21 Pascal Kremmel 1:2

8 Finn Marold 0:2

2 Kevin Emanuel Kukovec 0:1

