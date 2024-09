Acht Treffer zwischen den Austria Lustenau Juniors und Vandans

Details Montag, 09. September 2024 00:20

In einer beeindruckenden Vorstellung setzten sich die Austria Lustenau Juniors mit einem klaren 6:2-Sieg gegen den SCM Vandans durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 5:0 und legten damit den Grundstein für den Erfolg. Obwohl Vandans in der zweiten Hälfte zwei Tore erzielen konnte, war der Sieg der Juniors nie gefährdet.

Blitzstart der Austria Lustenau Juniors

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Austria Lustenau Juniors. Bereits in der 9. Minute sorgte Pascal Grabher für den ersten Jubel, als er sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Die Gastgeber setzten ihre Dominanz fort und nur wenige Minuten später, in der 13. Minute, war es erneut Maurice Faißner, der mit einem präzisen Abschluss auf 2:0 erhöhte.

Die Juniors zeigten sich unermüdlich und ließen dem SCM Vandans kaum Luft zum Atmen. In der 27. Minute war es erneut Maurice Faißner, der seine starke Leistung mit seinem zweiten Tor zum 3:0 krönte. Die Gäste schienen sichtlich beeindruckt und fanden kaum ein Mittel gegen die Angriffswellen der Lustenauer. Der Druck der Hausherren führte in der 33. Minute zu einem Eigentor von Lukas Stemer, das den Spielstand auf 4:0 erhöhte.

Die Juniors zeigten weiterhin keine Gnade und wollten noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen. In der 43. Minute war es schließlich Adham Jouma, der mit seinem Treffer zum 5:0 den Halbzeitstand besiegelte. Eine überragende erste Hälfte der Austria Lustenau Juniors, die das Spiel bereits zu diesem Zeitpunkt entschieden zu haben schienen.

SCM Vandans wehrt sich, aber Juniors bleiben dominant

Die zweite Hälfte begann mit einem kleinen Hoffnungsschimmer für den SCM Vandans. In der 48. Minute konnte Luca Lindner den ersten Treffer für die Gäste erzielen und verkürzte auf 5:1. Doch trotz dieses Tores war klar, dass Vandans noch einen langen Weg vor sich hatte, um das Spiel zu drehen.

Die Austria Lustenau Juniors zeigten sich unbeeindruckt und spielten weiterhin konzentriert. In der 84. Minute war es erneut Luca Lindner, der mit seinem zweiten Treffer des Tages den Spielstand auf 5:2 verkürzte. Doch die Freude über diesen Treffer wurde schnell getrübt, als in der 90. Minute Semih Gaye den sechsten Treffer für die Juniors erzielte und damit den Endstand von 6:2 herstellte.

Kurz vor dem Schlusspfiff musste der SCM Vandans dann noch einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Marvin Müller in der 90. Minute die rote Karte sah und vorzeitig das Spielfeld verlassen musste. Dies war der Schlusspunkt in einem Spiel, das die Austria Lustenau Juniors von Beginn an dominierten.

Mit diesem deutlichen Sieg untermauerten die Juniors ihre Ambitionen in der 3. Landesklasse und setzten ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Der SCM Vandans hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die Fehler aufarbeiten, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem überzeugenden 6:2-Sieg für die Austria Lustenau Juniors, die mit einer herausragenden Leistung vor heimischem Publikum glänzten und sich als verdienter Sieger feiern ließen.

3. Landesklasse: Austria Lustenau Jrs. : Vandans - 6:2 (5:0)

93 Semih Gaye 6:2

84 Luca Lindner 5:2

48 Luca Lindner 5:1

43 Adham Jouma 5:0

33 Eigentor durch Lukas Stemer 4:0

27 Maurice Faißner 3:0

13 Maurice Faißner 2:0

9 Pascal Grabher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.