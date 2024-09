Sieben Treffer zwischen den Admira Dornbirn Juniors und Lochau II

Details Samstag, 14. September 2024 22:49

Die Admira Dornbirn Juniors haben am Samstag ein spannendes und torreiches Spiel gegen die SV Typico Lochau 1b mit 5:2 gewonnen. Die Partie, die in der 6. Runde der 3. Landesklasse stattfand, bot den Zuschauern viele Tore und einige unerwartete Wendungen. Schon früh in der ersten Halbzeit wurde klar, dass es ein intensives und hart umkämpftes Spiel werden würde.

Frühe Führung und ein unglückliches Eigentor

Bereits in der sechsten Minute gelang es den Gästen aus Lochau, das erste Tor zu erzielen. Nicolas Constantin Messmer traf zum 0:1 und setzte damit die Admira Dornbirn Juniors unter Druck. Die Hausherren ließen sich jedoch nicht beirren und arbeiteten sich langsam ins Spiel zurück. In der 17. Minute passierte Laith Al Mustafa von Lochau 1b ein unglückliches Eigentor, das den Spielstand auf 1:1 ausglich.

Das Tor war ein Wendepunkt, und die Admira Dornbirn Juniors nutzten den Schwung, um weiter Druck zu machen. Nur sieben Minuten später, in der 24. Minute, erzielte Talha Alici das 2:1 für die Hausherren. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Dominanz in der zweiten Halbzeit und späte Tore

Nach der Pause kamen die Admira Dornbirn Juniors entschlossen zurück aufs Feld und zeigten eine starke Leistung. In der 59. Minute war es Luca Gutschi, der zum 3:1 traf und damit die Führung ausbaute. Der Druck auf die Gäste wurde immer größer, und in der 69. Minute legte Gutschi mit seinem zweiten Tor des Tages zum 4:1 nach.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und in der 72. Minute sah Maximilian Hämmerle von den Admira Dornbirn Juniors die Gelb/Rote Karte, was die Hausherren auf zehn Spieler reduzierte. Trotz der Unterzahl ließen sie sich nicht beirren und spielten weiterhin offensiv. In der 75. Minute krönte Gregor Valentin Federico Müller die starke Leistung der Admira Dornbirn Juniors mit einem weiteren Treffer zum 5:1.

Die Gäste aus Lochau gaben jedoch nicht auf und versuchten, zumindest noch ein wenig Ergebniskosmetik zu betreiben. In der 90. Minute erzielte Mohamad Tajelddin das 5:2, was aber letztlich nur noch eine kleine Verschönerung des Endergebnisses darstellte.

Nach 95 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die Admira Dornbirn Juniors konnten einen verdienten 5:2-Sieg feiern. Mit dieser beeindruckenden Leistung sicherten sie sich wichtige Punkte in der 3. Landesklasse und zeigten, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind.

3. Landesklasse: Admira Dornbirn Juniors : Lochau 1b - 5:2 (2:1)

94 Mohamad Tajelddin 5:2

75 Gregor Valentin Federico Müller 5:1

69 Luca Gutschi 4:1

59 Luca Gutschi 3:1

24 Talha Alici 2:1

17 Eigentor durch Laith Al Mustafa 1:1

6 Nicolas Constantin Messmer 0:1

