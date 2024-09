Spannendes Duell zwischen Buch 1c und den Austria Lustenau Juniors

Details Montag, 16. September 2024 00:09

In einem mitreißenden Spiel der 6. Runde der 3. Landesklasse (V) konnte die SPG Buch 1c einen knappen 3:2-Sieg gegen die Austria Lustenau Juniors einfahren. Vor heimischem Publikum legte die SPG Buch 1c früh den Grundstein für den Erfolg, musste jedoch in einer dramatischen Schlussphase noch einmal um die drei Punkte bangen. Die Tore von Philipp Puchmayr, Muhammet Saglam und Simon Heinisch reichten letztlich, um den hart erkämpften Sieg zu sichern.

Frühe Führung für SPG Buch 1c

Die Begegnung zwischen der SPG Buch 1c und den Austria Lustenau Juniors begann mit einem hohen Tempo, bei dem beide Mannschaften von Beginn an Druck ausübten. Der erste Treffer des Spiels fiel kurz vor der Halbzeitpause. In der 42. Minute gelang es Philipp Puchmayr, die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung zu bringen. Die Austria Lustenau Juniors versuchten daraufhin, schnell zu antworten, doch die Abwehr von SPG Buch 1c stand sicher und ließ keinen Ausgleich vor der Halbzeitpause zu. So gingen die Hausherren mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung in die Kabine.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag für die SPG Buch 1c. Bereits in der 51. Minute erhöhte Muhammet Saglam nach einem schnellen Angriff auf 2:0. Die Gäste zeigten sich kurzzeitig geschockt, und nur zwei Minuten später, in der 53. Minute, konnte Simon Heinisch die Führung auf 3:0 ausbauen. Die Fans der SPG Buch 1c waren in Ekstase und wähnten sich bereits auf der Siegerstraße.

Doch die Austria Lustenau Juniors gaben sich nicht geschlagen. Sie kämpften sich zurück ins Spiel und wurden dafür in der 75. Minute belohnt. Alfonso Sajol verkürzte mit einem platzierten Schuss auf 3:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Gäste erhöhten nun den Druck und drängten auf den Anschlusstreffer. Die SPG Buch 1c versuchte, das Ergebnis über die Zeit zu retten, aber die Austria Lustenau Juniors ließen nicht locker.

In der 83. Minute gelang Pascal Grabher das zweite Tor für die Juniors, als er eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der SPG Buch 1c eiskalt ausnutzte. Der Treffer zum 3:2 brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase des Spiels, doch trotz aller Bemühungen gelang den Gästen kein weiterer Treffer mehr.

Die SPG Buch 1c verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff und konnte sich somit über einen hart erkämpften 3:2-Heimsieg freuen. Mit diesem Sieg festigen sie ihre Position in der Tabelle und geben den Fans Anlass zur Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison.

3. Landesklasse: Buch 1c : Austria Lustenau Jrs. - 3:2 (1:0)

83 Pascal Grabher 3:2

75 Alfonso Sajol 3:1

53 Simon Heinisch 3:0

51 Muhammet Saglam 2:0

42 Philipp Puchmayr 1:0

