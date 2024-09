Drei Treffer von David Mirkovic für Rätia Bludenz gegen SPG Buch 1c

Details Dienstag, 24. September 2024 02:02

In einem beeindruckenden Heimspiel triumphierte der FC Rätia Bludenz über die SPG Buch 1c mit einem deutlichen 5:0. Schon in der ersten Halbzeit demonstrierten die Gastgeber ihre Überlegenheit und ließen den Gästen keine Chance. Besonders herausragend war David Mirkovic, der mit drei Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrug. Die SPG Buch 1c konnte zu keinem Zeitpunkt des Spiels Fuß fassen und musste sich klar geschlagen geben.

Blitzstart für FC Rätia Bludenz

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der fünften Minute erzielte Tamas Toth das erste Tor für den FC Rätia Bludenz. Ein frühes Tor, das den Ton für den Rest der Partie angab und die SPG Buch 1c sofort unter Druck setzte. Die Gäste waren kaum in der Lage, sich von diesem Schock zu erholen, als David Mirkovic in der 17. Minute das 2:0 markierte. Mit einer starken Einzelleistung ließ er der Abwehr von SPG Buch 1c keine Chance und baute die Führung weiter aus.

Die Überlegenheit von FC Rätia Bludenz war in der gesamten ersten Halbzeit deutlich zu spüren. Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 32. Minute war es erneut David Mirkovic, der den Ball im Netz versenkte und somit das 3:0 erzielte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und die Fans des FC Rätia Bludenz hatten allen Grund zur Freude.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Der FC Rätia Bludenz blieb die tonangebende Mannschaft und setzte die SPG Buch 1c weiterhin unter Druck. In der 64. Minute war es wieder David Mirkovic, der mit seinem dritten Treffer des Tages das 4:0 markierte. Eine herausragende Leistung des Stürmers, der an diesem Tag kaum zu stoppen war.

Doch damit nicht genug: In der 72. Minute setzte Filippo Arena den Schlusspunkt mit dem 5:0. Auch dieser Treffer war ein Zeichen der klaren Überlegenheit des FC Rätia Bludenz, der in allen Belangen überlegen war. Die SPG Buch 1c fand auch in der Schlussphase keine Mittel, um den Gastgebern Paroli zu bieten.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignislos, da der FC Rätia Bludenz seinen sicheren Vorsprung souverän verwaltete. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand ein hochverdienter 5:0-Sieg fest, der den Gastgebern wichtige Punkte einbrachte. Die SPG Buch 1c hingegen musste sich geschlagen geben und wird aus dieser Partie sicherlich Lehren ziehen müssen.

3. Landesklasse: Rätia Bludenz : Buch 1c - 5:0 (3:0)

72 Filippo Arena 5:0

64 David Mirkovic 4:0

32 David Mirkovic 3:0

17 David Mirkovic 2:0

5 Tamas Toth 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.