Austria Lustenau Juniors siegen gegen Hatlerdorf Juniors: Spannendes Duell endet 3:1

In einem packenden Spiel der 3. Landesklasse (V) setzten sich die Austria Lustenau Juniors gegen die Hatlerdorf Juniors mit 3:1 durch. Die Partie am Sonntag war geprägt von Spannung, zwei Platzverweisen und einer kämpferischen Leistung beider Teams. Nachdem die erste Halbzeit ausgeglichen endete, zogen die Gastgeber in der zweiten Hälfte davon und sicherten sich letztlich den Sieg.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Von Beginn an war die Partie zwischen den Austria Lustenau Juniors und den Hatlerdorf Juniors hart umkämpft. Bereits in der 24. Minute gelang den Gästen der erste Treffer. Dzemo Neslanovic netzte für die Hatlerdorf Juniors ein und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieser Rückschlag rüttelte die Gastgeber wach, die daraufhin verstärkt auf den Ausgleich drängten.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, erzielte Elias Grabher den verdienten Ausgleich für die Austria Lustenau Juniors. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance. Das 1:1 zur Halbzeit spiegelte die ausgeglichene Leistung beider Mannschaften wider, die sich nichts schenkten und mit hohem Einsatz agierten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, doch in der 64. Minute kam es zu einer entscheidenden Wendung. Fadil Mehidic von den Hatlerdorf Juniors sah die rote Karte, was sein Team erheblich schwächte. Nur sechs Minuten später folgte der nächste Rückschlag für die Gäste: Dzemo Neslanovic, der Torschütze zum 1:0, erhielt die Gelb-Rote Karte und musste ebenfalls das Spielfeld verlassen. Damit standen die Hatlerdorf Juniors nur noch mit neun Spielern auf dem Platz.

Diese doppelte Unterzahl nutzten die Austria Lustenau Juniors konsequent aus. In der 85. Minute erzielte Savas Erdem das 2:1 für die Gastgeber und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Doch die Lustenauer waren noch nicht fertig: In der 90. Minute machte Matthias Hämmerle den Sack endgültig zu und traf zum 3:1-Endstand.

Mit diesem verdienten Sieg festigen die Austria Lustenau Juniors ihre Position in der 3. Landesklasse (V). Die Hatlerdorf Juniors müssen hingegen die Niederlage hinnehmen und die nächste Partie wieder in voller Mannschaftsstärke angehen. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem 3:1 für die Gastgeber, die sich über einen wichtigen Heimsieg freuen durften.

3. Landesklasse: Austria Lustenau Jrs. : Hatlerdorf Juniors - 3:1 (1:1)

94 Matthias Hämmerle 3:1

85 Savas Erdem 2:1

44 Elias Grabher 1:1

24 Dzemo Neslanovic 0:1

