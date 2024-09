Dominik Fritz und Marco Mangeng führen SCM Vandans zu einem klaren Sieg über FC Götzis 1b

Details Samstag, 28. September 2024 23:47

SCM Vandans feierte einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen FC Götzis 1b in der 8. Runde der 3. Landesklasse (V). Bereits zur Halbzeit führte das Heimteam mit 2:0, ehe Marco Mangeng in der zweiten Hälfte den Schlusspunkt setzte. Trotz einer gelb-roten Karte für FC Götzis 1b kämpfte die Mannschaft tapfer weiter, konnte jedoch gegen die dominierenden Vandans nichts ausrichten.

Frühe Führung durch Dominik Fritz

Das Spiel begann mit einem entschlossenen SCM Vandans, der von Beginn an Druck auf FC Götzis 1b ausübte. Diese Entschlossenheit zahlte sich bereits in der 21. Minute aus, als Dominik Fritz das erste Tor der Partie erzielte. Fritz zeigte eine beeindruckende Leistung, indem er die Abwehr von Götzis geschickt überwand und den Ball sicher im Netz versenkte.

Die Gäste versuchten, eine schnelle Antwort zu finden, doch die Verteidigung von Vandans stand sicher und ließ keine gefährlichen Chancen zu. Während FC Götzis 1b sich bemühte, ins Spiel zu finden, blieb SCM Vandans weiterhin gefährlich. In der 35. Minute gelang es erneut Dominik Fritz, seine Torjägerqualitäten unter Beweis zu stellen. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 2:0 und verschaffte seinem Team eine komfortable Führung zur Halbzeit.

Gelb-Rote Karte und entscheidender Treffer

Nach der Halbzeitpause versuchte FC Götzis 1b, das Spiel zu drehen und den Rückstand zu verkürzen. Doch die Bemühungen der Gäste wurden in der 58. Minute durch eine gelb-rote Karte für Isik Öztürk erheblich erschwert. Der Platzverweis bedeutete, dass Götzis den Rest der Partie in Unterzahl spielen musste, was den Druck auf die Mannschaft weiter erhöhte.

SCM Vandans nutzte die numerische Überlegenheit und erhöhte den Druck auf die Gästeabwehr. In der 75. Minute krönte Marco Mangeng die dominante Leistung seines Teams mit dem dritten Tor. Mangeng traf nach einem gut herausgespielten Angriff und sicherte so den verdienten Sieg für die Heimmannschaft.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. SCM Vandans kontrollierte das Spielgeschehen und ließ keine gefährlichen Angriffe von FC Götzis 1b zu. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten mit einem klaren 3:0-Sieg für SCM Vandans.

Mit diesem souveränen Erfolg festigte SCM Vandans seine Position in der 3. Landesklasse (V) und konnte drei wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln. Dominik Fritz und Marco Mangeng waren die herausragenden Akteure des Spiels und trugen maßgeblich zum verdienten Sieg ihrer Mannschaft bei.

3. Landesklasse: Vandans : Götzis 1b - 3:0 (2:0)

75 Marco Mangeng 3:0

35 Dominik Fritz 2:0

21 Dominik Fritz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.