Überlegener Sieg für FC Sulz 1b gegen SPG Buch 1c

Details Montag, 30. September 2024 23:17

Der FC Sulz 1b zeigte eine beeindruckende Leistung gegen SPG Buch 1c und sicherte sich mit einem dominanten 6:1-Auswärtssieg die drei Punkte. Die Gäste legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und ließen den Hausherren kaum Raum zur Entfaltung. Bereits früh im Spiel konnte sich der FC Sulz 1b einen Vorsprung erarbeiten, den sie kontinuierlich ausbauten und schließlich einen klaren Sieg einfuhren.

Frühe Führung für FC Sulz 1b

Bereits in der fünften Minute ging der FC Sulz 1b in Führung. Paul Schnetzer nutzte eine der ersten Gelegenheiten und brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss zum 1:0 in Front. SPG Buch 1c schien überrascht von diesem frühen Rückstand und suchte nach einer schnellen Antwort.

Der FC Sulz 1b setzte die Gastgeber weiter unter Druck, was in der 27. Minute zu einem unglücklichen Eigentor von Kevin König führte. Eine missglückte Abwehraktion ließ den Ball im eigenen Netz landen und bescherte den Gästen eine komfortable 2:0-Führung.

Doch SPG Buch 1c gab nicht auf und zeigte Kampfgeist. In der 30. Minute gelang Jonathan Juen der Anschlusstreffer zum 1:2. Mit diesem Tor keimte Hoffnung auf, das Spiel noch einmal spannend gestalten zu können. Die Partie blieb intensiv und beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch es ging mit diesem Spielstand in die Halbzeitpause.

FC Sulz 1b dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause knüpfte der FC Sulz 1b nahtlos an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. In der 52. Minute war es Jovan Rakic, der den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Sein Treffer zum 3:1 war ein deutlicher Rückschlag für SPG Buch 1c, die sich nun einem immer stärkeren Druck der Gäste ausgesetzt sahen.

Der FC Sulz 1b ließ nicht locker und erhöhte in der 66. Minute durch Dario Entner auf 4:1. Der Angriffswirbel der Gäste war kaum zu stoppen und SPG Buch 1c fand kaum noch Wege, sich aus der Umklammerung zu befreien. Die defensive Stabilität der Gastgeber schien endgültig gebrochen.

Paul Schnetzer, der bereits das erste Tor erzielt hatte, setzte seinen guten Tag fort und trug sich in der 76. Minute erneut in die Torschützenliste ein. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er auf 5:1 und besiegelte damit endgültig die Niederlage von SPG Buch 1c.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Friedrich Egger in der 83. Minute. Mit seinem Treffer zum 6:1 machte er den deutlichen Sieg für den FC Sulz 1b perfekt. Die Gäste bewiesen eindrucksvoll ihre Offensivstärke und ließen dem Gastgeber keine Chance, das Spiel noch zu drehen.

Mit dem Schlusspfiff stand ein klares 6:1 auf der Anzeigetafel. Der FC Sulz 1b nahm verdient die drei Punkte mit nach Hause und zeigte eine überzeugende Vorstellung, die den Unterschied zwischen beiden Mannschaften deutlich machte.

3. Landesklasse: Buch 1c : FC Sulz 1b - 1:6 (1:2)

83 Friedrich Egger 1:6

76 Paul Schnetzer 1:5

66 Dario Entner 1:4

52 Jovan Rakic 1:3

30 Jonathan Juen 1:2

27 Eigentor durch Kevin König 0:2

5 Paul Schnetzer 0:1

