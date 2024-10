Buch 1c muss sich in Vandans geschlagen geben

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 00:56

In der 9. Runde der 3. Landesklasse (V) traf der SCM Vandans auf die Gäste von SPG Buch 1c. Die Heimmannschaft präsentierte sich in bester Form und sicherte sich mit einem klaren 3:0-Sieg drei wertvolle Punkte. Von Beginn an dominierte Vandans das Spielgeschehen, während SPG Buch 1c kaum nennenswerte Akzente setzen konnte. Die Tore von Julius Prax, Dominik Fritz und Raphael Herbert Ofner besiegelten den verdienten Erfolg der Gastgeber.

SCM Vandans übernimmt die Kontrolle

Die Begegnung begann mit viel Engagement von beiden Teams, doch schnell zeichnete sich ab, dass SCM Vandans die Kontrolle über das Spiel übernehmen würde. Die Gastgeber zeigten sich spielfreudig und suchten immer wieder den Weg zum Tor. In der 44. Minute zahlte sich diese offensive Spielweise aus. Julius Prax erzielte das 1:0 für SCM Vandans und brachte sein Team damit in Führung. Ein cleverer Spielzug, der aus einem präzisen Passspiel entstand, ließ die Abwehr von SPG Buch 1c chancenlos zurück.

Mit dieser Führung im Rücken ging SCM Vandans mit viel Selbstvertrauen in die zweite Halbzeit. Die Gäste von SPG Buch 1c versuchten, ins Spiel zurückzufinden, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ kaum nennenswerte Gelegenheiten zu. Stattdessen erhöhte SCM Vandans weiter den Druck und kam in der 53. Minute zu einem weiteren Treffer. Dominik Fritz war es, der das 2:0 erzielte, nachdem er eine Hereingabe mustergültig verwertete. Das Tor war Ausdruck der spielerischen Überlegenheit und der Entschlossenheit der Heimmannschaft.

Endgültige Entscheidung in der Schlussphase

In der Schlussphase der Partie ließ SCM Vandans nichts mehr anbrennen und verteidigte die Führung souverän. Die Gäste aus Buch fanden kein Mittel, um die Abwehr der Gastgeber ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Stattdessen setzte Vandans noch einen drauf. In der 90. Minute krönte Raphael Herbert Ofner die starke Leistung seines Teams mit dem Treffer zum 3:0. Ofner nutzte die Unordnung in der gegnerischen Abwehr und schloss präzise ab.

Mit diesem Tor war die Partie endgültig entschieden. Die letzten Minuten verliefen ohne große Höhepunkte, und nach 95 gespielten Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der SCM Vandans feierte einen wichtigen Heimsieg und zeigte eindrucksvoll, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. SPG Buch 1c hingegen musste die Heimreise ohne Punkte antreten und wird in den kommenden Spielen versuchen, sich wieder zu stabilisieren.

Dieser klare Sieg katapultiert SCM Vandans in eine vielversprechende Position in der Tabelle und gibt dem Team viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Die Kombination aus solider Defensive und effizientem Angriffsspiel machte den Unterschied in dieser Partie aus.

3. Landesklasse: Vandans : Buch 1c - 3:0 (1:0)

92 Raphael Herbert Ofner 3:0

53 Dominik Fritz 2:0

44 Julius Prax 1:0



