Das Starterfeld der 4. Landesklasse 2024/25 steht!

Details Freitag, 05. Juli 2024 00:47

Fünf neue Mannschaften in der 4. Landesklasse 2023/24 und fünf Mannschaften haben die Liga nach oben und unten verlassen. Gestartet wird am zweiten Augustwochenende und es kommt bereits in der ersten Runde zum Absteigerduell zwischen Tisis und den Nenzing Juniors. Aufsteiger Schwarzach empfängt die SPG Egg/Andelsbich 1c und der zweite Aufsteiger aus der 5. Landesklasse Viktoria Bregenz II hat Mellau II zu Gast.

Neu in der Liga

Die Nenzing Juniors, Tisis II und Fussach II sind die neuen Teams als Absteiger aus der 3. Landesklasse 23/24. Dazu kommen zwei Aufsteiger aus der 5. Landesklasse und zwar Schwarzach und Viktoria Bregenz II. Die 5. Landesklasse wird in der kommenden Saison wieder in eine Liga Oberland und Unterland geteilt. Jeweils zehn Mannschaften und damit eine doch markant verkürzte Saison, die erst am letzten Augustwochenende startet.

Diese Mannschaften verlassen die 4. Landesliga

Der FC Lustenau 1c und die Austria Lustenau Juniors sind in die 3. Landesklasse aufgestiegen. In die 5. Landesklasse absteigen mussten Sulzberg II, Thüringen II und Hittisau II.

Diese Teams werden auch 24/25 in der 4. Landesklasse kicken

Schruns II, Frastanz II, Schwarzenberg II, Koblach II, Langen II, Meiningen II, Egg/Andelsbuch 1c, Mellau II und Ludesch II komplettieren das Startfeld der vierzehn Teams für 2024/25 in der 4. Landesklasse.

So geht es los!

Am zweiten Augustwochenende 2024 startet die Punktejagd 2024/25. Aufsteiger Schwarzach eröffnet vor den eigenen Fans gegen die SPG Egg/Andelsbuch 1c und Aufsteiger Viktoria Bregenz II spielt ebenfalls zu Hause gegen die SPG FC Mellau II. Dazu kommt ein Absteigerduell der Nenzing Juniors, die in Tisis antreten. Fussach II spielt in Meiningen. Komplettiert wird die erste Runde mit den Begegnungen zwischen Schruns II und Koblach II, Frastanz II und Ludesch II bzw. Schwarzenberg II und Langen II.

