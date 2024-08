Langen II startet in Schwarzenberg in die neue Saison

Details Mittwoch, 07. August 2024 01:11

Am 9. August 2024 geht es im Vorarlberger Unterhaus endlich wieder richtig los. Auch die 4. Landesklasse startet in die Meisterschaft 2024/25. Für den Trainer des Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen II, Jürgen Mattivi, ist Schwarzach der Titelfavorit. Die jungen Kicker von Langen starten am Samstag um 16 Uhr auswärts gegen Schwarzenberg II in die Saison.

Rückblick auf die Vorbereitung?

Jürgen Mattivi, Trainer Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen II: „Wir haben in der Vorbereitung fünf Testspiele absolviert und drei Siege bzw. zwei Niederlagen eingefahren. Wir sind auf einem guten Weg und haben auch ein paar neue Spielansätze integriert. Wichtig ist nach wie vor, dass wir junge Spieler laufend einsetzten und diese weiterentwickeln. Dabei soll der sportliche Erfolg aber nicht komplett hinten angestellt werden – diese Mischung gilt es zu finden."

Kaderänderungen und Ziele?

Jürgen Mattivi: "Als Zugang ist Marton Baba Timor aus Ungarn zu uns gestoßen. Unser Ziel für die kommende Saison ist mindestens eine einstellige Tabellenplatzierung, das wird aber noch mit der Mannschaft entschieden. Favorit ist in unserer Liga meiner Meinung nach Schwarzach. In Österreich wird Rapid den Titel holen, in Deutschland Bayern München.“

