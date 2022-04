Gaissau 1b bezwingt Hard 1b mit 4:2

Details Freitag, 08. April 2022 01:19

Am Freitag trafen Gaissau 1b und Hard 1b aufeinander. Das Match entschied SV Gaissau 1b mit 4:2 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Gaissau 1b die Nase vorn. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte die Heimmannschaft denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Muhuyadin Abdirahman Ali war zur Stelle und markierte das 1:0 von Hard 1b (6.). Dominic Marlin nutzte die Chance für SV Gaissau 1b und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Eine Minute später ging Gaissau 1b durch den zweiten Treffer von Marlin in Führung. Den Freudenjubel von SV Gaissau 1b machte Musap Palta zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (66.). In der 81. Minute erzielte Tobias Gozzi das 3:2 für Gaissau 1b. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Pascal Riebenbauer für einen Treffer sorgte (93.). Am Schluss gewann SV Gaissau 1b gegen Hard 1b.

Trotz der drei Zähler machte Gaissau 1b im Klassement keinen Boden gut. SV Gaissau 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Gaissau 1b neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen. SV Gaissau 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

In der Tabelle liegt Hard 1b nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Hard 1b bisher zehn Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Gaissau 1b zu FC Sport Haschko Sulzberg 1b, zeitgleich empfängt Hard 1b Intersport FC Schruns 1b.

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – Hard 1b, 4:2 (1:1)

93 Pascal Riebenbauer 4:2

81 Tobias Gozzi 3:2

66 Musap Palta 2:2

63 Dominic Marlin 2:1

23 Dominic Marlin 1:1

6 Muhuyadin Abdirahman Ali 0:1