Eintracht Bremenmahd rettet mit spätem Tor das Unentschieden!

Details Freitag, 08. April 2022 01:18

Eintracht Bremenmahd kam im Gastspiel bei FC Viktoria 62 1b trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war FC Viktoria 62 1b mitnichten. FC Viktoria 62 Bregenz 1b kam gegen Bremenmahd zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte FC Eintracht Bremenmahd mit 1:0 gewonnen.

In der vierten Minute traf FC Viktoria 62 Bregenz 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Sanel Stankovic beförderte das Leder zum 1:1 von Eintracht Bremenmahd in die Maschen (26.). Die Gäste schossen in der 33. Minute das Tor zum 2:1. FC Viktoria 62 1b brachte das Netz in der 43. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. FC Viktoria 62 Bregenz 1b stellte das 3:2 sicher (73.). In der 89. Minute gelang Bremenmahd der Ausgleich. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Mit 51 Gegentreffern hat FC Viktoria 62 1b schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,19 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. In der Defensivabteilung des Heimteams knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Einen Sieg, zwei Remis und 13 Niederlagen hat FC Viktoria 62 Bregenz 1b momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei FC Viktoria 62 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück.

FC Eintracht Bremenmahd muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Eintracht Bremenmahd holte auswärts bisher nur acht Zähler. Ein Punkt reichte Bremenmahd, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 17 Punkten steht FC Eintracht Bremenmahd auf Platz neun. Mit 60 Toren fing sich Eintracht Bremenmahd die meisten Gegentore in der 4. Landesklasse ein. Fünf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Bremenmahd derzeit auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: FC Eintracht Bremenmahd kann einfach nicht gewinnen.

Kommende Woche tritt FC Viktoria 62 Bregenz 1b bei BayWaLamag FC Thüringen 1b an (Samstag, 00:00 Uhr), parallel genießt Eintracht Bremenmahd Heimrecht gegen SV frigo Ludesch 1b.

4. Landesklasse: FC Viktoria 62 Bregenz 1b – FC Eintracht Bremenmahd, 3:3 (2:2)

89 Daniel Gruenauer 3:3

73 Nazif Murtic 3:2

43 Utku Aslan 2:2

33 Daniel Gruenauer 1:2

26 Sanel Stankovic 1:1

4 Ali Yusuf 1:0