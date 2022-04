Doppelpack von Hollerer reicht Göfis/Satteins 1b nicht

Details Donnerstag, 14. April 2022 21:38

Für SPG Göfis/Satteins 1b gab es in der Heimpartie gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, an deren Ende eine 3:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass SPG Großwalsertal 1b den Heimvorteil in einen 3:1-Sieg umgemünzt hatte. Im Spitzenspiel der 17. Runde setzt sich Mühlebach gegen Meiningen II mit 4:2 durch und baut den Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten Hard II auf acht Punkte aus. Hard II gewinnt gegen Schruns II mit 4:1.

Der Gast ging in Minute 23 in Front. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Sascha Zuchetto aufseiten von Göfis/Satteins 1b das 1:1 (42.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Lukas Hollerer mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Großwalsertal 1b. SPG Göfis/Satteins 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b brachte das Netz in der 55. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. SPG Großwalsertal 1b markierte das 3:2 (69.). Es folgte der Anschlusstreffer für Göfis/Satteins 1b – bereits der zweite für Hollerer. Nun stand es nur noch 3:4 (81.). Kurz vor Ultimo war noch Dominique Geutze zur Stelle und zeichnete für das fünfte Tor von Großwalsertal 1b verantwortlich (84.). Schließlich strich SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b die Optimalausbeute gegen SPG Göfis/Satteins 1b ein.

Göfis/Satteins 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. SPG Göfis/Satteins 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Zuletzt war bei Göfis/Satteins 1b der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nach dem klaren Erfolg über SPG Göfis/Satteins 1b festigt SPG Großwalsertal 1b den vierten Tabellenplatz. Zwölf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Großwalsertal 1b. Großwalsertal 1b scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am nächsten Samstag (00:00 Uhr) reist Göfis/Satteins 1b zu SK Meiningen 1b, gleichzeitig begrüßt SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b Hard 1b auf heimischer Anlage.

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 3:5 (2:1)

84 Dominique Geutze 3:5

81 Lukas Hollerer 3:4

74 Jonas Schwarzmann 2:4

69 Samuel Lessiak 2:3

55 Christoph Mueller 2:2

45 Lukas Hollerer 2:1

42 Sascha Zuchetto 1:1

23 Samuel Lessiak 0:1